https://ria.ru/20220726/donbass-1804937375.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска во вторник утром за 40 минут обстреляли Горловку и Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:29

2022-07-26T09:29

2022-07-26T09:29

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром за 40 минут обстреляли Горловку и Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:20 (совпадает с мск) - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство также заявило, что в 9.00 было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220726/obstrel-1804935280.html

https://ria.ru/20220726/obstrel-1804934560.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, стирол