https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html

"На все — два дня". Как устранят главную проблему для Донецка

"На все — два дня". Как устранят главную проблему для Донецка - РИА Новости, 26.07.2022

"На все — два дня". Как устранят главную проблему для Донецка

Обстрелы Донецка усилились. Бьют по столице ДНР из-под Авдеевки, где за восемь лет сформировался один из главных узлов украинской обороны. Сейчас город взят в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:00

2022-07-26T08:00

2022-07-26T08:12

специальная военная операция на украине

ахра авидзба

донецк (днр)

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

общество

спецоперация

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Обстрелы Донецка усилились. Бьют по столице ДНР из-под Авдеевки, где за восемь лет сформировался один из главных узлов украинской обороны. Сейчас город взят в полукольцо союзными войсками. Около 15 километров линии фронта удерживают бойцы добровольческой бригады "Пятнашка". О буднях знаменитого в Донбассе формирования — в репортаже РИА Новости."Самое тяжелое — терять""Никого из 300-х не пропустила?" — на вопрос медсестры Елены штурмовики бригады "Пятнашка", только вернувшиеся с передовой, отрицательно качают головами.Нередко из боя выходят с контузией. Симптомы — тошнота, рвота, заикание, расфокусированный взгляд. "Если в легкой форме, достаточно поставить несколько капельниц. На первую — бегут, на вторую — нехотя, а вот потом самой приходится за ними бегать, — сетует медработник. — Не хотят долечиваться. Но этим пренебрегать нельзя, возможны осложнения".Елена (позывной — Фурия) — боевой офицер. В ополчении с 2014-го. Была в батальоне "Сомали" замполитом. "Боевая подготовка, социальная жизнь, культурно-массовые мероприятия, медицина… — перечисляет она. — Когда я только пришла, были ожесточенные бои за Иловайск. Мы, как и сейчас, наступали. Каждый день были раненые. Сейчас, слава богу, не так".Ее пациенты в основном — с мелкими осколочными. Бывают открытые переломы, травматические ампутации. На позициях работает санинструктор — оказывает первую помощь, организует эвакуацию. В тылу помогает Елена."Я делаю перевязки. Как только рана заживает, самочувствие стабилизируется — в строй, — объясняет она. — Привезти раненого могут в любое время, режима нет, и к этому мы привыкли. Самое тяжелое — терять кого-то. Ребята все свои, родные…"Штурмовая группаТретьего июля добровольческий батальон "Пятнашка" отметил восьмилетие. Личный состав обновляется, костяк остался. К примеру, Аслан (позывной — Кабар) здесь с 2015-го. Приехал из Кабардино-Балкарии, как говорит, по зову души."Много хорошего слышал о командире Ахре Авидзбе. На месте убедился: он очень грамотный", — рассказывает боец.Сперва он был под Марьинкой, уже там увидел, что украинские военные "ведут себя неблагородно". "Как только понимают, что не могут накрыть нашу огневую точку, бьют по городу"."Пятнашка" теперь под Авдеевкой. У них около 15 километров линии фронта. Тактика противника, по оценке Кабара, не меняется.На передовой много украинских срочников и резервистов. "Это видно по их поведению при обстрелах. Не понимают, что делать. Принимают неверные решения: впадают в ступор, когда нужно оперативно сместиться", — объясняет боец."Пора наступать""Пятнашка" готовится к наступлению. "У нас для этого есть все возможности. По чуть-чуть, но мы отодвигаем ВСУ от Авдеевки. Безнаказанно бить по нам уже не могут, — отмечает начальник штурмовой группы Алиас Авидзба с позывным Горец. — И они сильно измотаны — с трудом пополняют ресурсы".По данным штурмовиков "Пятнашки", нацбатальоны под Авдеевкой исполняют роль заградительных отрядов, расстреливая пытающихся сдаться или отступить мобилизованных.Он вступил в "Пятнашку" весной, до этого работал в правительстве Абхазии. В Донбасс привело "чувство благодарности"."В 1992-93-х, когда у нас была война, ребята из Донецка приехали на помощь. Мы это ценим и помним, — подчеркивает доброволец. — Хотел здесь оказаться и в 2014-м, но по разным жизненным обстоятельствам отъезд затягивался. И вот я здесь. Что мы только не видели за эти месяцы… Погибшие из-за артобстрелов в Донецке дети, беременные женщины, старики"."Секретное оружие"Недавно Горец и Кабар пленили в блиндаже пятерых. "Как обычно — мы, мол, повара, библиотекари, случайно попали и вообще пользоваться оружием не умеем. Наводим справки — а это профессиональные военные, награжденные за участие в АТО", — говорит Горец.Боец с позывным Сейн уничтожил несколько складов с боекомплектом. Он корректирует огонь артиллерии. Служит с 2014-го. "Целей сейчас намного больше, ничего — справляемся. И мы, и они сильно выросли за эти годы".Себя называет "секретным оружием". Эффектным прозвищам научил Павел Кукушкин, приехавший весной из Москвы.Правда, оружие в руки не берет. Говорит, другая миссия: освещать жизнь и быт бойцов. Приезд совпал с трагедией: в бригаде прощались с шестью бойцами. Место их гибели брали штурмом. Тела обнаружили с простреленными конечностями и головой. Экспертиза установила, что это уже после смерти."На позициях стояли офицеры 25-й бригады ВСУ. Люди, у которых должен быть хоть какой-то кодекс воинского поведения. Я был готов эмоционально ко всему, но это до сих пор не укладывается в голове", — признается Павел.Как только начнется наступление, вэсэушники, вероятнее всего, отойдут на территорию коксохимического завода в Авдеевке. По данным Минобороны России, под предлогом спасения от артиллерийских обстрелов туда уже привезли мирных жителей. На предприятии разместили артиллерию и РСЗО.Штурм города, по оценке бойцов "Пятнашки", "займет пару дней". Затем — осада завода. Без авиации — на фабрике большие хранилища опасных химикатов. Поэтому возможен сценарий мариупольской "Азовстали".Судьба Авдеевского направления в целом должна решиться за месяц. Если все пойдет по плану, то, по словам военных ДНР, люди в Донецке и окрестных городах впервые за восемь лет смогут спокойно выходить на улицы.

https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html

донецк (днр)

авдеевка

донецкая народная республика

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

ахра авидзба, донецк (днр), авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общество, спецоперация, обстрелы, днр