https://ria.ru/20220726/dollar-1804916281.html

Раскрыта новая причина снижения доллара

Раскрыта новая причина снижения доллара - РИА Новости, 26.07.2022

Раскрыта новая причина снижения доллара

Наблюдавшийся в последний год рост курса доллара был связан с расширением кредитных спредов, но в ближайшие недели они могут начать сужаться. Вкупе с прочими... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T03:18

2022-07-26T03:18

2022-07-26T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

доллар

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Наблюдавшийся в последний год рост курса доллара был связан с расширением кредитных спредов, но в ближайшие недели они могут начать сужаться. Вкупе с прочими факторами это может привести к снижению курса доллара, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.Эксперт напомнил, что с начала лета прошлого года пара евро/доллар сузилась с с $1,22 до текущих $1,02. Это связано с ожиданиям все более масштабного повышения ставок в США. Однако сейчас эти ожидания сошли на нет, а рынок начинает ждать снижения ставок в США с весны 2023 года.На этом фоне вероятна новая волна снижения курса доллара как минимум в ближайшие недели, прогнозирует Сыроваткин. “Это может произойти на фоне вероятного сокращения кредитных спредов и вынужденного закрытия длинных позиций по доллару крупными спекулянтами”, - пояснил он.

https://ria.ru/20220725/kurs-1804826513.html

сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, доллар