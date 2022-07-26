https://ria.ru/20220726/dollar-1804916281.html
Раскрыта новая причина снижения доллара
Раскрыта новая причина снижения доллара - РИА Новости, 26.07.2022
Раскрыта новая причина снижения доллара
Наблюдавшийся в последний год рост курса доллара был связан с расширением кредитных спредов, но в ближайшие недели они могут начать сужаться. Вкупе с прочими... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T03:18
2022-07-26T03:18
2022-07-26T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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доллар
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Наблюдавшийся в последний год рост курса доллара был связан с расширением кредитных спредов, но в ближайшие недели они могут начать сужаться. Вкупе с прочими факторами это может привести к снижению курса доллара, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.Эксперт напомнил, что с начала лета прошлого года пара евро/доллар сузилась с с $1,22 до текущих $1,02. Это связано с ожиданиям все более масштабного повышения ставок в США. Однако сейчас эти ожидания сошли на нет, а рынок начинает ждать снижения ставок в США с весны 2023 года.На этом фоне вероятна новая волна снижения курса доллара как минимум в ближайшие недели, прогнозирует Сыроваткин. “Это может произойти на фоне вероятного сокращения кредитных спредов и вынужденного закрытия длинных позиций по доллару крупными спекулянтами”, - пояснил он.
https://ria.ru/20220725/kurs-1804826513.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, доллар
Раскрыта новая причина снижения доллара
Аналитик Сыроваткин спрогнозировал снижение курса доллара из-за роста ставок в США
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Наблюдавшийся в последний год рост курса доллара был связан с расширением кредитных спредов, но в ближайшие недели они могут начать сужаться. Вкупе с прочими факторами это может привести к снижению курса доллара, рассказал
агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.
Эксперт напомнил, что с начала лета прошлого года пара евро/доллар сузилась с с $1,22 до текущих $1,02. Это связано с ожиданиям все более масштабного повышения ставок в США. Однако сейчас эти ожидания сошли на нет, а рынок начинает ждать снижения ставок в США с весны 2023 года.
На этом фоне вероятна новая волна снижения курса доллара как минимум в ближайшие недели, прогнозирует Сыроваткин. “Это может произойти на фоне вероятного сокращения кредитных спредов и вынужденного закрытия длинных позиций по доллару крупными спекулянтами”, - пояснил он.