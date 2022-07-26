https://ria.ru/20220726/dnr-1804959996.html
В ДНР за 160 дней эскалации погибли 265 мирных жителей
В ДНР за 160 дней эскалации погибли 265 мирных жителей - РИА Новости, 26.07.2022
В ДНР за 160 дней эскалации погибли 265 мирных жителей
В ДНР за 160 дней эскалации погибли 265 гражданских, в том числе 16 детей, пострадали 2740, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:56
2022-07-26T10:56
2022-07-26T10:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. В ДНР за 160 дней эскалации погибли 265 гражданских, в том числе 16 детей, пострадали 2740, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 160 дней эскалации погибли 265 гражданских лиц, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.В представительстве отметили, что за это время пострадали 2740 человек, в том числе детей - 181.Полные данные по погибшим еще устанавливаются.Кроме того, по данным ДНР, украинские войска за 160 дней выпустили по территории республики 4274 боеприпаса различного калибра, включая 31 ракету "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 153 ракеты РСЗО "Ураган" и 9433 ракеты РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804954308.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире
В ДНР за 160 дней эскалации погибли 265 мирных жителей
В ДНР за 160 дней эскалации погибли 265 мирных жителей, в том числе 16 детей