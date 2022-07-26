https://ria.ru/20220726/diplomatiya-1804937922.html

Россия выполнит условия "продуктовой сделки", заявил представитель Эрдогана

Россия выполнит условия "продуктовой сделки", заявил представитель Эрдогана - РИА Новости, 26.07.2022

Россия выполнит условия "продуктовой сделки", заявил представитель Эрдогана

Турция верит, что Россия выполнит условия стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:33

2022-07-26T09:33

2022-07-26T09:33

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россия

турция

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АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция верит, что Россия выполнит условия стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, оно отвечает и интересам Москвы, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."На этапе реализации будет сложно, будет кропотливая работа, надо действовать шаг за шагом… Несмотря на отсутствие эмбарго или санкций, российское зерно не могло экспортироваться по некоторым причинам, и это соглашение также отвечает интересам России. Мы верим, что Москва выполнит указанное соглашение", - сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.

https://ria.ru/20220726/zerno-1804936171.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, турция, москва, оон