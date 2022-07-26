Россия выполнит условия "продуктовой сделки", заявил представитель Эрдогана
Представитель президента Турции Калын: "продуктовая сделка" отвечает российским интересам
© AP Photo / Emrah GurelПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
© AP Photo / Emrah Gurel
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын. Архивное фото
АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция верит, что Россия выполнит условия стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, оно отвечает и интересам Москвы, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"На этапе реализации будет сложно, будет кропотливая работа, надо действовать шаг за шагом… Несмотря на отсутствие эмбарго или санкций, российское зерно не могло экспортироваться по некоторым причинам, и это соглашение также отвечает интересам России. Мы верим, что Москва выполнит указанное соглашение", - сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.