https://ria.ru/20220726/dfo-1804967701.html

Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030" пройдет 27 июля

Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030" пройдет 27 июля - РИА Новости, 26.07.2022

Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030" пройдет 27 июля

Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030" пройдет в среду, 27 июля, сообщает пресс-офис программы. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:17

2022-07-26T11:17

2022-07-26T11:17

камчатский край

муравьев-амурский 2030

алексей чекунков

борис коробец

россия

дальний восток

арктика

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798688699_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_dbf7c4701164f36eb8b9e32de4d74963.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030" пройдет в среду, 27 июля, сообщает пресс-офис программы."Вторая встреча наставников программы подготовки управленческих кадров для ДФО пройдет в рамках ежегодного цикла заседаний. Председатель Совета наставников – министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков", - говорится в пресс-релизе.В заседании примут участие заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, главы Дальневосточных регионов, руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова, и.о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец.К работе Совета наставников присоединятся кураторы от Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и ФАНУ "Востокгосплан". В рамках Программы они будут отвечать за настройку проектов на федеральные и отраслевые задачи, сопровождение аналитическими материалами, а также оказывать необходимую административную поддержку."Муравьев – Амурский 2030" набирает обороты. Курсанты активно работают над темами проектов, которые были пересмотрены - изменились их территориальная принадлежность и статус. Появление кураторов федерального уровня поможет глубже проработать вопросы влияния проектов на развитие Дальнего Востока, выявить их плюсы и минусы. За каждым из них будет закреплен свой проект. Работать кураторы будут в единой связке с наставниками", - отметила руководитель программы "Муравьев – Амурский 2030" Дарья Кирьянова.Темы проектов, работа над которыми ведется в семи группах, были окончательно сформированы по итогам второго модуля. Это - разработка стратегии по улучшению социально-экономической ситуации в городах Дальнего Востока; разработка комплекса мер для развития малой авиации как инструмента, обеспечивающего мобильность; организация международного транспортного коридора СМП как части единой логистической системы России; разработка универсальной модели трансграничной зоны на Дальнем Востоке; трансформация университетов Дальнего Востока в условиях "разворота России на восток"; разработка комплекса мер промышленной политики Дальнего Востока в новых социально-экономических условиях; развитие туризма в регионах Дальнего Востока.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.

https://ria.ru/20220616/dfo-1795894619.html

https://ria.ru/20220616/upravlentsy-1795882897.html

россия

дальний восток

арктика

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

муравьев-амурский 2030, алексей чекунков, борис коробец, россия, дальний восток, арктика, дальневосточный федеральный университет, сколково, камчатский край, общество