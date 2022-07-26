Рейтинг@Mail.ru
ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/davlenie-1804915700.html
ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке
ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке - РИА Новости, 26.07.2022
ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке
Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:25
2022-07-26T02:30
россия
газпром
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152206/55/1522065507_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_81bd0f89ea44c8796ca7eb5c88f3e501.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание "Страна.ua".Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" вблизи границы с Россией.Украинская сторона якобы проинформировала "Газпром" о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям."Газпром" пока не прокомментировал данную информацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/turbina-1804842575.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152206/55/1522065507_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_3162646ab0dd238223324ae0a8af1779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, газпром, украина, в мире
00:25 26.07.2022 (обновлено: 02:30 26.07.2022)
 
ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке

ОГТС Украины: "Газпром" увеличил давление на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк"Газпром"
Газпром - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
"Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание "Страна.ua".
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" вблизи границы с Россией.
"Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО "Газпром", — говорится в заявлении украинского оператора.
Украинская сторона якобы проинформировала "Газпром" о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
"Газпром" пока не прокомментировал данную информацию.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 17:33В России
"Газпром" анонсировал остановку эксплуатации еще одной турбины Siemens
 
РоссияГазпромУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала