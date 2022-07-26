https://ria.ru/20220726/davlenie-1804915700.html

ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке

ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке - РИА Новости, 26.07.2022

ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке

Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T00:25

2022-07-26T00:25

2022-07-26T02:30

россия

газпром

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152206/55/1522065507_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_81bd0f89ea44c8796ca7eb5c88f3e501.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание "Страна.ua".Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" вблизи границы с Россией.Украинская сторона якобы проинформировала "Газпром" о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям."Газпром" пока не прокомментировал данную информацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/turbina-1804842575.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, газпром, украина, в мире