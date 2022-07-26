https://ria.ru/20220726/davlenie-1804915700.html
ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке
ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке - РИА Новости, 26.07.2022
ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке
Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:25
2022-07-26T00:25
2022-07-26T02:30
россия
газпром
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152206/55/1522065507_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_81bd0f89ea44c8796ca7eb5c88f3e501.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание "Страна.ua".Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" вблизи границы с Россией.Украинская сторона якобы проинформировала "Газпром" о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям."Газпром" пока не прокомментировал данную информацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/turbina-1804842575.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152206/55/1522065507_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_3162646ab0dd238223324ae0a8af1779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпром, украина, в мире
00:25 26.07.2022 (обновлено: 02:30 26.07.2022)
ОГТС Украины заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке
ОГТС Украины: "Газпром" увеличил давление на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"