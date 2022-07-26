https://ria.ru/20220726/chuma-1804943808.html

Инфекционист оценил риск заболеть бубонной чумой в России

Инфекционист оценил риск заболеть бубонной чумой в России - РИА Новости, 26.07.2022

Инфекционист оценил риск заболеть бубонной чумой в России

Риск заболеть бубонной чумой в России не такой большой, чтобы ей заразиться, надо "очень постараться", заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:04

2022-07-26T10:04

2022-07-26T10:04

россия

китай

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Риск заболеть бубонной чумой в России не такой большой, чтобы ей заразиться, надо "очень постараться", заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Риск не такой большой, у нас есть в основном на южной границе очаги чумы. Люди, которые там общаются, могут заболеть, но в общем-то у нас все сделано так, чтобы не имело распространения за счет борьбы с грызунами, наблюдения за территориями, ветсаннадзора, санэпидслужба на страже", - сказал Малышев.Он отметил, что проводить специфическую профилактику по защите от заражения обычному жителю нет смысла, так как надо очень постараться, чтобы заразиться чумой. И маски тоже не помогут, потому что это бубонная форма."Люди, которые работают в этих зонах и могут быть подвержены заболеванию, они прививаются, вакцина есть", - добавил специалист.Во вторник агентство Синьхуа передавало, что случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. В ведомстве уточнили, что территория, где произошло заражение чумой, находится на расстоянии порядка 1 тысячи километров от российской границы.Под контролем Роспотребнадзора в России регулярно проводятся профилактические мероприятия. Они включают вакцинацию уязвимых групп, полевую дератизацию и дезинсекцию. Также ежегодно проводятся учения, направленные на повышение настороженности медиков к выявлению случаев заражения человека чумой. С 2017 года в России не было случаев заражения человека чумой, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220726/ospa-1804917762.html

https://ria.ru/20220720/chuma-1803696225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество