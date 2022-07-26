https://ria.ru/20220726/chernogoriya-1804924321.html

СМИ: Черногория поплатилась за антироссийские санкции

СМИ: Черногория поплатилась за антироссийские санкции - РИА Новости, 26.07.2022

СМИ: Черногория поплатилась за антироссийские санкции

Политика властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов, а экономический кризис в мире заставляет людей отказываться от путешествий,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T05:43

2022-07-26T05:43

2022-07-26T17:12

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Политика властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов, а экономический кризис в мире заставляет людей отказываться от путешествий, что сильно ударило по местному туристическому бизнесу, говорится в материале сербского телеканала Nova."В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах "умоляют" гостей выйти на танцпол", — отмечается в сюжете.Как указывает Nova, такой картины на черногорском побережье в разгар летнего сезона не было даже во время натовских бомбардировок Югославии, что подтверждают местные жители. "Политика Черногории в отношении России, откуда когда-то прилетали самолеты, полные туристов, а также высокие цены и финансовый кризис, пугающий людей и заставляющий их отказаться от путешествий, привели к провалу в текущем сезоне. Так считают те, кто живет за счет туризма на побережье", — говорится в материале.Как заявил в беседе с Nova владелец сувенирного киоска по имени Никола, даже в 1999 году, во время бомбардировок, сезон был лучше, поэтому текущая ситуация его пугает. "Россияне много лет составляли самую многочисленную категорию туристов в Черногории, а теперь воздушное сообщение с Россией запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и заработка", — сообщил мужчина.По его словам, в стране есть украинцы, однако их число даже близко не приближается к количеству россиян, которые сюда приезжали в прошлом, при этом тратят жители Украины "немного". "Ежедневные заработки на 30 и даже 50 процентов меньше, чем в обычный сезон, если не учитывать коронавирусный год. Это настоящее фиаско, и нам не остается ничего другого, как надеяться на улучшения в октябре, ноябре", — посетовал Никола.Политика Черногории в отношении России — главная причина такого катастрофического сезона, с этим мнением согласны и коллеги владельца киоска, отмечает телеканал. "Тут рады албанцам и туркам, а сербами и русскими пренебрегают. Поэтому чего еще ожидать. Нам все испортила нынешняя политика. Нет ни туристов из Македонии, ни из Боснии и Герцеговины", — заявила работник одного из местных магазинов по имени Ана.По мнению туристического гида по имени Милан, Черногория проводит "ужасную политику в отношении России". "Россиянам слишком дорого сюда приезжать, так как сообщение осложнено, и вообще Черногория сейчас пользуется среди них плохой репутацией. Они едут в Грецию, Египет, Турцию, и только малая часть едет к нам", — добавил он.Официальная Подгорица ранее поддержала все санкции ЕС против России, высылала российских дипломатов и оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/chernogoriya-1804856351.html

https://ria.ru/20220715/balkany-1802668937.html

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в мире, черногория, россия, евросоюз