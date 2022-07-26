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Путин отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 26.07.2022
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Путин отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли
Путин отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 26.07.2022
Путин отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, во время общения глава государства отметил имеющийся опыт главы... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:25
2022-07-26T14:25
космос - риа наука
роскосмос
владимир путин
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, во время общения глава государства отметил имеющийся опыт главы корпорации в ракетно-космической отрасли.Борисов ответил, что отрасль сегодня находится в непростой ситуации, в первую очередь важно обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами: навигация, связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Кроме того, "Роскосмос" будет продолжать пилотируемую программу, основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции.
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космос - риа наука, роскосмос, владимир путин, юрий борисов (вице-премьер)
14:25 26.07.2022
 
Путин отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли

Путин на встрече с Борисовым отметил его опыт в ракетно-космической отрасли

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, во время общения глава государства отметил имеющийся опыт главы корпорации в ракетно-космической отрасли.
"Юрий Иванович, вам не нужно ничего рассказывать про ракетно-космическую отрасль, вы по линии правительства в качестве вице-премьера курировали это направление деятельности. Знаете и перспективы, знаете наши конкурентные преимущества, знаете вопросы, которые требуют особого внимания", - обратился Путин к Борисову и попросил рассказать о том, на чем необходимо сосредоточить внимание.
Борисов ответил, что отрасль сегодня находится в непростой ситуации, в первую очередь важно обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами: навигация, связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Кроме того, "Роскосмос" будет продолжать пилотируемую программу, основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:02
"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосВладимир ПутинЮрий Борисов (вице-премьер)
 
 
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