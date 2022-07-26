Путин отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли

"Юрий Иванович, вам не нужно ничего рассказывать про ракетно-космическую отрасль, вы по линии правительства в качестве вице-премьера курировали это направление деятельности. Знаете и перспективы, знаете наши конкурентные преимущества, знаете вопросы, которые требуют особого внимания", - обратился Путин к Борисову и попросил рассказать о том, на чем необходимо сосредоточить внимание.