https://ria.ru/20220726/blazhennogo-1805026806.html

Монтаж отреставрированных икон в храме Василия Блаженного

Монтаж отреставрированных икон в храме Василия Блаженного - РИА Новости, 26.07.2022

Монтаж отреставрированных икон в храме Василия Блаженного

В храме Василия Блаженного завершается монтаж иконостаса одной из церквей после реставрации. Новый облик исторического памятника — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:25

2022-07-26T14:25

2022-07-26T14:50

фото

религия

храм василия блаженного

реставрация

исторический музей

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В храме Василия Блаженного завершается монтаж иконостаса одной из церквей после реставрации. Новый облик исторического памятника — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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