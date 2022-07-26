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Монтаж отреставрированных икон в храме Василия Блаженного - РИА Новости, 26.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220726/blazhennogo-1805026806.html
Монтаж отреставрированных икон в храме Василия Блаженного
Монтаж отреставрированных икон в храме Василия Блаженного - РИА Новости, 26.07.2022
Монтаж отреставрированных икон в храме Василия Блаженного
В храме Василия Блаженного завершается монтаж иконостаса одной из церквей после реставрации. Новый облик исторического памятника — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:25
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фото
религия
храм василия блаженного
реставрация
исторический музей
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В храме Василия Блаженного завершается монтаж иконостаса одной из церквей после реставрации. Новый облик исторического памятника — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, храм василия блаженного, реставрация, исторический музей
14:25 26.07.2022 (обновлено: 14:50 26.07.2022)
 

Монтаж отреставрированных икон в храме Василия Блаженного

Читать ria.ru в
В храме Василия Блаженного завершается монтаж иконостаса одной из церквей после реставрации. Новый облик исторического памятника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Cобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, известный как храм Василия Блаженного, — самый узнаваемый в России.

Иконостас в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
1 из 7

Cобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, известный как храм Василия Блаженного, — самый узнаваемый в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Памятник XVI века, объединяющий 11 церквей, требует постоянного внимания.

Монтажник устанавливает отреставрированные иконы в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
2 из 7

Памятник XVI века, объединяющий 11 церквей, требует постоянного внимания.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Осенью 2020 года в церкви Варлаама Хутынского, входящей в архитектурный ансамбль, началась реставрация иконостаса.

Во время монтажных работ по установлению отреставрированных икон в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
3 из 7

Осенью 2020 года в церкви Варлаама Хутынского, входящей в архитектурный ансамбль, началась реставрация иконостаса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Теперь работы завершены.

Монтажник устанавливает отреставрированные иконы в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
4 из 7

Теперь работы завершены.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Директор филиала Государственного исторического музея "Покровский собор" Татьяна Сарачева и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин во время монтажа отреставрированных икон.

Директор филиала Государственного исторического музея Покровский собор Татьяна Сарачева и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин во время монтажа отреставрированных икон в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
5 из 7

Директор филиала Государственного исторического музея "Покровский собор" Татьяна Сарачева и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин во время монтажа отреставрированных икон.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Иконы, над которыми реставраторы работали в мастерских Исторического музея, возвращаются на место.

Монтажник устанавливает отреставрированные иконы в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
6 из 7

Иконы, над которыми реставраторы работали в мастерских Исторического музея, возвращаются на место.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
7 из 7

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РелигияФотоХрам Василия БлаженногоРеставрацияИсторический музей
 
 
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