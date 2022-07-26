Монтаж отреставрированных икон в храме Василия Блаженного
Cобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, известный как храм Василия Блаженного, — самый узнаваемый в России.
Cобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, известный как храм Василия Блаженного, — самый узнаваемый в России.
Памятник XVI века, объединяющий 11 церквей, требует постоянного внимания.
Памятник XVI века, объединяющий 11 церквей, требует постоянного внимания.
Осенью 2020 года в церкви Варлаама Хутынского, входящей в архитектурный ансамбль, началась реставрация иконостаса.
Осенью 2020 года в церкви Варлаама Хутынского, входящей в архитектурный ансамбль, началась реставрация иконостаса.
Теперь работы завершены.
Директор филиала Государственного исторического музея "Покровский собор" Татьяна Сарачева и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин во время монтажа отреставрированных икон.
Директор филиала Государственного исторического музея "Покровский собор" Татьяна Сарачева и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин во время монтажа отреставрированных икон.
Иконы, над которыми реставраторы работали в мастерских Исторического музея, возвращаются на место.
Иконы, над которыми реставраторы работали в мастерских Исторического музея, возвращаются на место.
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве.
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве.