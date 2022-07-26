https://ria.ru/20220726/blagoustroystvo-1805158326.html
Руденя: в Тверской области до конца года благоустроят 97 территорий
Руденя: в Тверской области до конца года благоустроят 97 территорий - РИА Новости, 26.07.2022
Руденя: в Тверской области до конца года благоустроят 97 территорий
В Тверской области в этом году благоустроят 97 общественных территорий и дворов в рамках национального проекту "Жилье и городская среда", 32 проекта уже... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:13
2022-07-26T18:13
2022-07-26T18:13
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тверской области в этом году благоустроят 97 общественных территорий и дворов в рамках национального проекту "Жилье и городская среда", 32 проекта уже завершены, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос рассматривался во вторник на заседании регионального правительства.В 2022 году реализуются 97 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах региона. Это 71 общественное пространство, 19 дворов и семь проектов в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, в текущем году заявлена установка 20 детских игровых площадок в 18 муниципальных образованиях.Общий бюджет проекта – 743,3 миллиона рублей, из которых 689,8 миллиона рублей – средства федерального бюджета.Руденя отметил необходимость ведения мониторинга хода работ на каждом объекте, который реализуется в настоящее время. По словам губернатора, со стороны муниципалитетов важно обеспечить содержание, сохранность и целевое использование уже введенных объектов.
https://ria.ru/20210826/pobediteli-1747406978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тверской области в этом году благоустроят 97 общественных территорий и дворов в рамках национального проекту "Жилье и городская среда", 32 проекта уже завершены, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос рассматривался во вторник на заседании регионального правительства.
"За четыре года с начала реализации проекта с учётом мнения и пожеланий жителей в Тверской области были благоустроены около 500 общественных пространств и дворовых территорий", – отметил на заседании глава региона Игорь Руденя
.
В 2022 году реализуются 97 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах региона. Это 71 общественное пространство, 19 дворов и семь проектов в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, в текущем году заявлена установка 20 детских игровых площадок в 18 муниципальных образованиях.
Общий бюджет проекта – 743,3 миллиона рублей, из которых 689,8 миллиона рублей – средства федерального бюджета.
Руденя отметил необходимость ведения мониторинга хода работ на каждом объекте, который реализуется в настоящее время. По словам губернатора, со стороны муниципалитетов важно обеспечить содержание, сохранность и целевое использование уже введенных объектов.