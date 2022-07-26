https://ria.ru/20220726/bezhentsy-1805172680.html

Французские семьи отказываются размещать у себя беженцев с Украины

Французские семьи отказываются размещать у себя беженцев с Украины - РИА Новости, 26.07.2022

Французские семьи отказываются размещать у себя беженцев с Украины

Найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя украинских беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой помощи РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:17

2022-07-26T19:17

2022-07-26T20:37

в мире

франция

ситуация с украинскими беженцами

украина

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ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя украинских беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой помощи от государства, заявила президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера."Найти принимающую семью очень и очень сложно. У волонтерства есть свои пределы. Когда вы размещаете людей у себя дома либо в небольшой квартире по соседству, вы хотите, чтобы это было на месяц, два, три, но не видите выхода, так как думаете, что не сможете оплатить все расходы", — сказала глава ассоциации в эфире радиостанции France Info.По ее словам, французы не получают от государства обещанной финансовой помощи за прием беженцев: в начале июля французское правительство объявило о выплатах 150-200 евро семьям, которые будут готовы приютить у себя украинских беженцев."Мы все с нетерпением ждем этой помощи в преддверии зимы и из-за арендных цен, которые окажутся существенными для семей-волонтеров, которые до сих пор не получили никакой финансовой помощи за размещение беженцев", — рассказала Шарьера.По данным ассоциации, во Франции с начала российской военной операции 24 февраля зарегистрировано более 100 тысяч украинских беженцев.

https://ria.ru/20220430/bezhentsy-1786287502.html

https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785792758.html

франция

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, ситуация с украинскими беженцами, украина