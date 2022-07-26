https://ria.ru/20220726/bayraktary-1804923682.html
Российский зенитчик назвал "Байрактары" целью для начинающих
Российский зенитчик назвал "Байрактары" целью для начинающих - РИА Новости, 26.07.2022
Российский зенитчик назвал "Байрактары" целью для начинающих
Офицер ПВО из группировки ВС РФ "Отважные" ("О") назвал турецкие беспилотники Bayraktar целью для начинающих. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T05:03
2022-07-26T05:03
2022-07-26T05:03
специальная военная операция на украине
украина
турция
в мире
россия
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 26 июл - РИА Новости. Офицер ПВО из группировки ВС РФ "Отважные" ("О") назвал турецкие беспилотники Bayraktar целью для начинающих."В начале операции очень много было сбито "Байрактаров" нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание... Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это "начинающим уровнем" для оператора", - рассказал военный корреспонденту РИА Новости.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 между Арменией и Азербайджаном.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, турция, в мире, россия
Российский зенитчик назвал "Байрактары" целью для начинающих
Зенитчик из группировки "О" назвал турецкие беспилотники Bayraktar целью для начинающих
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 26 июл - РИА Новости. Офицер ПВО из группировки ВС РФ "Отважные" ("О") назвал турецкие беспилотники Bayraktar целью для начинающих.
"В начале операции очень много было сбито "Байрактаров" нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание... Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это "начинающим уровнем" для оператора", - рассказал военный корреспонденту РИА Новости.
В 2018-2020 годах Украина
импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией
. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 между Арменией
и Азербайджаном
.