https://ria.ru/20220726/bayraktary-1804923682.html

Российский зенитчик назвал "Байрактары" целью для начинающих

Российский зенитчик назвал "Байрактары" целью для начинающих - РИА Новости, 26.07.2022

Российский зенитчик назвал "Байрактары" целью для начинающих

Офицер ПВО из группировки ВС РФ "Отважные" ("О") назвал турецкие беспилотники Bayraktar целью для начинающих. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T05:03

2022-07-26T05:03

2022-07-26T05:03

специальная военная операция на украине

украина

турция

в мире

россия

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 26 июл - РИА Новости. Офицер ПВО из группировки ВС РФ "Отважные" ("О") назвал турецкие беспилотники Bayraktar целью для начинающих."В начале операции очень много было сбито "Байрактаров" нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание... Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это "начинающим уровнем" для оператора", - рассказал военный корреспонденту РИА Новости.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 между Арменией и Азербайджаном.

украина

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, турция, в мире, россия