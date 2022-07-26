https://ria.ru/20220726/bayden-1804968053.html

Байдену предрекли бегство из Белого дома после неожиданного признания

Байдену предрекли бегство из Белого дома после неожиданного признания - РИА Новости, 26.07.2022

Байдену предрекли бегство из Белого дома после неожиданного признания

Неожиданное признание президента США Джо Байдена о ранее диагностированном онкологическом заболевании могло быть вовсе не случайным и, вероятно, означает скорую РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:18

2022-07-26T11:18

2022-07-26T16:17

в мире

камала харрис

сша

россия

джо байден

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Неожиданное признание президента США Джо Байдена о ранее диагностированном онкологическом заболевании могло быть вовсе не случайным и, вероятно, означает скорую отставку, пишет иранская газета Resalat.На прошлой неделе американский лидер заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды. Как впоследствии уточнила пресс-служба Белого дома, глава государства имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил перед вступлением в должность.Однако автор материала предполагает, что это высказывание отнюдь не было непреднамеренным: оно готовит почву для добровольного ухода Байдена с поста. Учитывая когнитивные проблемы из-за преклонного возраста и очевидную неспособность руководить страной, что, в свою очередь, сказывается на рейтинге как самого президента, так и Демократической партии, такой ход выглядит весьма логичным, подчеркивается в статье."Общественности нужно представить более-менее оправданную картину досрочного ухода президента с должности. Популярность Байдена в соцопросах составляет ниже 30 процентов, и, похоже, единственный способ укрепить его авторитет и авторитет правящей партии — это досрочный уход в отставку", — отметил автор.По мнению некоторых представителей демократов, Байдену нужно уйти как можно скорее — хотя бы до начала промежуточных выборов в конгресс. Первой в списке на замену значится Камала Харрис, однако и тут многие сомневаются в ее способностях управлять государством, поскольку вице-президента поддерживают лишь 40-41 процент населения. Да и задача перед ней стоит сложная — обеспечить благосостояние своего народа, что связано с весьма болезненной для всех американских президентов проблемой — отношениями с Россией, считает автор Resalat.Так или иначе самым легким последствием высказывания Байдена о раке станет его неявка на выборы в 2024-м. Однако на фоне падающих рейтингов вопрос о досрочном сложении полномочий может решиться намного раньше, чем предполагалось, подытоживается в статье.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно пишут об умственном упадке главы государства, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда американский лидер теряет ход мыслей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220721/bayden-1803919940.html

https://ria.ru/20220725/bayden-1804911220.html

https://ria.ru/20220624/bayden-1797947241.html

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Станислав Ванд

в мире, камала харрис, сша, россия, джо байден