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"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с кондиционером - РИА Новости, 26.07.2022
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"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с кондиционером
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с кондиционером - РИА Новости, 26.07.2022
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с кондиционером
"АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером, сообщила компания. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:50
2022-07-26T15:48
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером, сообщила компания."Lada объявляет о возобновлении производства автомобилей семейства Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80 процентов продаж", — говорится в заявлении.Как уточняет компания, помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками. Стоимость седана в версии с кондиционером — от 597,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745,9 тысячи рублей без ее использования. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.Цена лифтбека Lada Granta с кондиционером стартует с отметки 613,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765,9 тысячи рублей без ее использования; для автомобиля также доступны опционные 15-дюймовые колеса с литыми дисками.Универсал Lada Granta Cross в комплектации с кондиционером можно купить от 650 тысяч рублей по госпрограмме или от 811,9 тысячи рублей без ее использования. В данную комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений. Автомобиль отличается и внешней отделкой.
https://ria.ru/20220725/niva-1804745963.html
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экономика, авто, lada vesta, автоваз, россия, новости компаний - экономика
12:50 26.07.2022 (обновлено: 15:48 26.07.2022)
 
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с кондиционером

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером, сообщила компания.
"Lada объявляет о возобновлении производства автомобилей семейства Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80 процентов продаж", — говорится в заявлении.
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Как уточняет компания, помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками. Стоимость седана в версии с кондиционером — от 597,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745,9 тысячи рублей без ее использования. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.
Цена лифтбека Lada Granta с кондиционером стартует с отметки 613,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765,9 тысячи рублей без ее использования; для автомобиля также доступны опционные 15-дюймовые колеса с литыми дисками.
Универсал Lada Granta Cross в комплектации с кондиционером можно купить от 650 тысяч рублей по госпрограмме или от 811,9 тысячи рублей без ее использования. В данную комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений. Автомобиль отличается и внешней отделкой.
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