https://ria.ru/20220726/avtovaz-1805006838.html
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с кондиционером
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с кондиционером - РИА Новости, 26.07.2022
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с кондиционером
"АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером, сообщила компания. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:50
2022-07-26T12:50
2022-07-26T15:48
экономика
авто
lada vesta
автоваз
россия
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155951/61/1559516151_0:100:3271:1940_1920x0_80_0_0_29a790a75d6c3d641b230e6a20660da3.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером, сообщила компания."Lada объявляет о возобновлении производства автомобилей семейства Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80 процентов продаж", — говорится в заявлении.Как уточняет компания, помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками. Стоимость седана в версии с кондиционером — от 597,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745,9 тысячи рублей без ее использования. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.Цена лифтбека Lada Granta с кондиционером стартует с отметки 613,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765,9 тысячи рублей без ее использования; для автомобиля также доступны опционные 15-дюймовые колеса с литыми дисками.Универсал Lada Granta Cross в комплектации с кондиционером можно купить от 650 тысяч рублей по госпрограмме или от 811,9 тысячи рублей без ее использования. В данную комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений. Автомобиль отличается и внешней отделкой.
https://ria.ru/20220725/niva-1804745963.html
https://ria.ru/20220714/avtomobili-1802329622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155951/61/1559516151_540:0:3271:2048_1920x0_80_0_0_1bf32b366b4a415b8941f797b54c7b31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, lada vesta, автоваз, россия, новости компаний - экономика
12:50 26.07.2022 (обновлено: 15:48 26.07.2022)
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с кондиционером
"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
"АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером, сообщила
компания.
"Lada
объявляет о возобновлении производства автомобилей семейства Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80 процентов продаж", — говорится в заявлении.
Как уточняет компания, помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками. Стоимость седана в версии с кондиционером — от 597,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745,9 тысячи рублей без ее использования. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.
Цена лифтбека Lada Granta с кондиционером стартует с отметки 613,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765,9 тысячи рублей без ее использования; для автомобиля также доступны опционные 15-дюймовые колеса с литыми дисками.
Универсал Lada Granta Cross в комплектации с кондиционером можно купить от 650 тысяч рублей по госпрограмме или от 811,9 тысячи рублей без ее использования. В данную комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений. Автомобиль отличается и внешней отделкой.