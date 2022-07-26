https://ria.ru/20220726/aviatsiya-1805209757.html

Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов

Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов - РИА Новости, 27.07.2022

Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов

В Иране решили одобрить соглашение о поставках оборудования в Россию и о техобслуживании российских авиалайнеров, сообщил представитель Управления гражданской... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-26T23:49

2022-07-26T23:49

2022-07-27T04:29

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Иране решили одобрить соглашение о поставках оборудования в Россию и о техобслуживании российских авиалайнеров, сообщил представитель Управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави.По его словам, соглашение предусматривает возможность поставок в Россию деталей и оборудования иранского производства, а также ремонт, техобслуживание и поддержка российских самолетов в сервисных центрах Исламской республики.Ранее замглавы минтранса России и глава Управления гражданской авиации Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым количество пассажирских авиарейсов между Россией и Ираном вырастет до 35 в неделю.

https://ria.ru/20220322/aviastroenie-1779465113.html

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россия, иран, в мире, экономика