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Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов - РИА Новости, 27.07.2022
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Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов
Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов - РИА Новости, 27.07.2022
Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов
В Иране решили одобрить соглашение о поставках оборудования в Россию и о техобслуживании российских авиалайнеров, сообщил представитель Управления гражданской... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-26T23:49
2022-07-27T04:29
россия
иран
в мире
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Иране решили одобрить соглашение о поставках оборудования в Россию и о техобслуживании российских авиалайнеров, сообщил представитель Управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави.По его словам, соглашение предусматривает возможность поставок в Россию деталей и оборудования иранского производства, а также ремонт, техобслуживание и поддержка российских самолетов в сервисных центрах Исламской республики.Ранее замглавы минтранса России и глава Управления гражданской авиации Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым количество пассажирских авиарейсов между Россией и Ираном вырастет до 35 в неделю.
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россия, иран, в мире, экономика
23:49 26.07.2022 (обновлено: 04:29 27.07.2022)
 
Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов

В Иране решили подписать соглашение о техническом обслуживании российских самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Иране решили одобрить соглашение о поставках оборудования в Россию и о техобслуживании российских авиалайнеров, сообщил представитель Управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави.
По его словам, соглашение предусматривает возможность поставок в Россию деталей и оборудования иранского производства, а также ремонт, техобслуживание и поддержка российских самолетов в сервисных центрах Исламской республики.
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации Иркут. - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:41
Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами
Ранее замглавы минтранса России и глава Управления гражданской авиации Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым количество пассажирских авиарейсов между Россией и Ираном вырастет до 35 в неделю.
 
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