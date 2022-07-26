https://ria.ru/20220726/asteroid-1804817159.html

Миллиарды тонн золота и платины. Кому достанутся космические богатства

Миллиарды тонн золота и платины. Кому достанутся космические богатства - РИА Новости, 26.07.2022

Миллиарды тонн золота и платины. Кому достанутся космические богатства

Американская компания AstroForge анонсировала готовую технологию извлечения платины из астероидов и объявила, что уже в следующем году отправит на орбиту... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:00

2022-07-26T08:00

2022-07-26T09:45

наука

космос - риа наука

астероиды

природные ресурсы

spacex

наса

евгений кузнецов (футуролог)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Американская компания AstroForge анонсировала готовую технологию извлечения платины из астероидов и объявила, что уже в следующем году отправит на орбиту аппарат для добычи. Разработку полезных ископаемых в космосе обсуждают давно, однако до сих пор ни один из проектов не переходил в практическую плоскость. РИА Новости выясняло, станут ли американцы пионерами.Драгоценные астероидыВ Солнечной системе астрономы обнаружили сотни тысяч астероидов — небольших небесных тел, вращающихся вместе с планетами вокруг Солнца. Всего же, по оценкам ученых, их около двух миллионов. Большинство — в пределах главного пояса между орбитами Марса и Юпитера.Астероиды образовались из того же материала, что и Земля, — у них тот же набор химических элементов. Разве что наша планета прошла стадию гравитационной дифференциации, и сейчас основная часть тяжелых металлов — таких как никель, кобальт, железо, марганец, молибден, вольфрам, золото и платина — сосредоточена в ядре, а в верхних слоях земной коры их запасы весьма ограниченны. В астероидах же все элементы распределены относительно равномерно.По мнению ученых, особенно богаты ценными ископаемыми те космические объекты, которые относятся к спектральному классу М. Предположительно, они представляют собой остатки металлических ядер планетезималей — протопланетных тел, которые разрушились при взаимных столкновениях на раннем этапе формирования Солнечной системы.Крупнейший представитель класса М — астероид Психея. По данным радиолокационных и спектральных исследований, он почти целиком состоит из железа и никеля. Если бы это космическое тело каким-то образом доставили к Земле и переработали, то стоимость одного только извлеченного железа составила бы десять тысяч квадриллионов долларов.Кроме того, суммарное содержание благородных металлов в нем достигает 0,5 процента. В пересчете на массу это 110 миллиардов тонн золота и платиноидов — рутения, родия, палладия, осмия, иридия и платины. Все они входят в число самых дефицитных и дорогостоящих видов сырья в мире. Неудивительно, что Психею всерьез рассматривают как объект номер один для добычи полезных ископаемых в космосе, а НАСА в ближайшие два года планирует отправить к нему исследовательскую миссию.Первые космические шахтерыДо AstroForge (пер. с англ. — "звездная кузница") проектами по добыче полезных ископаемых на астероидах занимались две другие частные американские компании. Первая — Planetary Resources — заявила о своих амбициозных планах в апреле 2012-го. Получив поддержку от инвесторов, ее основатели купили базу данных по всем околоземным астероидам с информацией о составе и орбитальных параметрах. И для поиска самых перспективных занялись разработкой малых космических телескопов.Годом позже, в 2013-м, появилась Deep Space Industries (DSI), объявившая целью создание космических аппаратов разной сложности и назначения — от спутников-разведчиков и охотников за фрагментами астероидов до гигантских транспортеров, космических обогатительных фабрик, заправочных станций и 3D-принтеров для печати изделий в условиях невесомости. Идея заключалась в том, чтобы весь добытый материал перерабатывать в космосе и там же реализовывать готовую продукцию — топливо или строительные конструкции.В начале 2019-го обе компании перестали существовать, не завершив ни одного проекта. Бизнес не проявил достаточного интереса к добыче полезных ископаемых в космосе: в основном потому, что идея в каком-то смысле была преждевременной. Инвесторов отпугивали не только технические сложности, связанные с полетами к астероидам, но и запредельная стоимость доставки.За прошедшие годы ситуация изменилась. Такие компании, как SpaceX и Blue Origin, предложили новые технологические решения. Сегодня стоимость отправки на орбиту килограмма груза в десять раз ниже, чем в начале 2010-х. А в перспективе она может упасть еще на порядок."Если это произойдет, случится революция, — считает создатель и директор инвестиционного фонда Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов. — Космос станет доступным для огромного количества промышленных проектов. Их сейчас всерьез обсуждают, объем вложений в 2021-м вырос вдвое по отношению к 2020 году. Решение проблемы доступности привело к тому, что люди начали инвестировать в следующий этап технологий, связанный с ресурсами"."Звездная кузница"Этим воспользовались создатели компании AstroForge — стартапа из Калифорнии, о котором до мая 2020-го никто ничего не слышал. На официальной странице в интернете, кроме списка вакансий, информации нет.Известно, что учредители компании — космические инженеры Мэтт Джиалич и Хосе Акаин. Первый раньше работал в Virgin Orbit, где отвечал за авионику и полетное программное обеспечение, и в компании Bird, производящей электрические скутеры. Второй окончил факультет машиностроения Университета Санта-Клары в Калифорнии, проектировал робототехнику и микроспутники в НАСА, а затем в SpaceX был заместителем главного инженера на первом корабле Falcon 9 и ведущим инженером на первых четырех кораблях Dragon. Правда, в 2016-м Акаин решил закончить карьеру инженера и переквалифицировался в актера, режиссера и музыканта — играл в театре и кино, преподавал музыку.Несмотря на необычные биографии лидеров и полное отсутствие в открытом доступе данных о технической стороне проекта, AstroForge за несколько месяцев существования сумела привлечь в качестве начального финансирования 13 миллионов долларов, создать и протестировать в лабораторных условиях технологию обработки астероидного материала, а также — забронировать место на ракете SpaceX Falcon 9, которая стартует в январе 2023-го. Генеральным партнером проекта выступил венчурный фонд Initialized Capital.Авторы пока не рассказывают, в чем их ноу-хау. Принцип добычи описывают очень кратко: "Вместо того чтобы тащить весь астероид, мы разбиваем его, обогащаем на месте и возвращаем на Землю только ценную составляющую".Для обкатки технологии в условиях невесомости на низкую околоземную орбиту отправят тестовую версию добычного аппарата в виде кубсата — небольшого спутника массой двести килограммов. AstroForge уже заключила договор на его производство с британской OrbAstro. На орбите аппарат, как ожидают, будет извлекать платину из образца руды, доставленного с Земли.Примечательно, что раньше все планы по разработкам в космосе были сосредоточены на воде. Многие астероиды содержат лед, из которого при разделении на элементы можно получить кислород для дыхания экипажей космических экспедиций и водород — для ракетного топлива. Например, Planetary Resources предполагала к 2020 году создать первый космический "склад горючего". Но мечты так и не осуществились.

https://ria.ru/20220615/asteroid-1795242263.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

космос - риа наука, астероиды, природные ресурсы, spacex, наса, евгений кузнецов (футуролог)