https://ria.ru/20220726/artemovsk-1805202233.html

Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске

Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске

Украинские военные в Артемовске в ДНР оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах, при этом не дают проживающим там мирным гражданам... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T21:54

2022-07-26T21:54

2022-07-26T21:54

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

украина

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донбасс

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные в Артемовске в ДНР оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах, при этом не дают проживающим там мирным гражданам эвакуироваться, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске военнослужащие ВСУ на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (улица Рождественская) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220726/kherson-1804956294.html

артемовск

украина

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артемовск, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, донбасс, в мире