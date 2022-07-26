Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/artemovsk-1805202233.html
Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске
Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске
Украинские военные в Артемовске в ДНР оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах, при этом не дают проживающим там мирным гражданам... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T21:54
2022-07-26T21:54
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
донбасс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105903/55/1059035565_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_922485a1674c0b717af03ba7ef7b79be.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные в Артемовске в ДНР оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах, при этом не дают проживающим там мирным гражданам эвакуироваться, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске военнослужащие ВСУ на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (улица Рождественская) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220726/kherson-1804956294.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105903/55/1059035565_44:0:1824:1335_1920x0_80_0_0_575ab2a7623beee9cc5a70413521d784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, донбасс, в мире
21:54 26.07.2022
 
Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске

Минобороны сообщило, что украинские военные удерживают мирных граждан в домах в Артемовске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты ВСУ в Донецкой области
Солдаты ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдаты ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные в Артемовске в ДНР оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах, при этом не дают проживающим там мирным гражданам эвакуироваться, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Артемовске военнослужащие ВСУ на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (улица Рождественская) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил Мизинцев на брифинге.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 10:47Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти назвали анонс Киевом контрнаступления комичным
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала