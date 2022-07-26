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Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске
Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске
Украинские военные в Артемовске в ДНР оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах, при этом не дают проживающим там мирным гражданам... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T21:54
2022-07-26T21:54
2022-07-26T21:54
специальная военная операция на украине
артемовск
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные в Артемовске в ДНР оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах, при этом не дают проживающим там мирным гражданам эвакуироваться, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске военнослужащие ВСУ на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (улица Рождественская) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220726/kherson-1804956294.html
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артемовск, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, донбасс, в мире
Украинские военные разместили огневые точки в жилых домах в Артемовске
Минобороны сообщило, что украинские военные удерживают мирных граждан в домах в Артемовске