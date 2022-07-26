https://ria.ru/20220726/artamonov-1805078631.html

Губернатор Липецкой области прокомментировал включение в санкционный список

Губернатор Липецкой области прокомментировал включение в санкционный список - РИА Новости, 26.07.2022

Губернатор Липецкой области прокомментировал включение в санкционный список

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после включения в санкционный список Британии заявил, что очень рад, что его работа и работа его команды по... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:45

2022-07-26T14:45

2022-07-26T14:45

политика

александр богомаз

роман старовойт

глеб никитин

тюменская область

великобритания

донбасс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после включения в санкционный список Британии заявил, что очень рад, что его работа и работа его команды по восстановлению Донбасса так раздражает "партнеров".Великобритания внесла в санкционный список ряд российских губернаторов, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Санкции затрагивают Артамонова, губернатора Тюменской области Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Из новостей узнал, что власти Великобритании включили меня в санкционный список. Очень рад, что моя работа и работа моей команды по восстановлению Донбасса так раздражает наших "партнёров". Значит, всё делаем правильно. Помогали и будем помогать", - сказал Артамонов в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что сам сейчас находится в отпуске в Кисловодске.

https://ria.ru/20220726/starovoyt-1805076783.html

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805069356.html

тюменская область

великобритания

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, александр богомаз, роман старовойт, глеб никитин, тюменская область, великобритания, донбасс, санкции в отношении россии