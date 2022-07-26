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Губернатор Липецкой области прокомментировал включение в санкционный список - РИА Новости, 26.07.2022
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Губернатор Липецкой области прокомментировал включение в санкционный список
Губернатор Липецкой области прокомментировал включение в санкционный список - РИА Новости, 26.07.2022
Губернатор Липецкой области прокомментировал включение в санкционный список
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после включения в санкционный список Британии заявил, что очень рад, что его работа и работа его команды по... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:45
2022-07-26T14:45
политика
александр богомаз
роман старовойт
глеб никитин
тюменская область
великобритания
донбасс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после включения в санкционный список Британии заявил, что очень рад, что его работа и работа его команды по восстановлению Донбасса так раздражает "партнеров".Великобритания внесла в санкционный список ряд российских губернаторов, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Санкции затрагивают Артамонова, губернатора Тюменской области Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну."Из новостей узнал, что власти Великобритании включили меня в санкционный список. Очень рад, что моя работа и работа моей команды по восстановлению Донбасса так раздражает наших "партнёров". Значит, всё делаем правильно. Помогали и будем помогать", - сказал Артамонов в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что сам сейчас находится в отпуске в Кисловодске.
https://ria.ru/20220726/starovoyt-1805076783.html
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805069356.html
тюменская область
великобритания
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политика, александр богомаз, роман старовойт, глеб никитин, тюменская область, великобритания, донбасс, санкции в отношении россии
14:45 26.07.2022
 
Губернатор Липецкой области прокомментировал включение в санкционный список

Губернатор Артамонов о включении в список санкций: рад, что работа раздражает "партнеров"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов на стенде РИА Новости
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на стенде РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после включения в санкционный список Британии заявил, что очень рад, что его работа и работа его команды по восстановлению Донбасса так раздражает "партнеров".
Великобритания внесла в санкционный список ряд российских губернаторов, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Санкции затрагивают Артамонова, губернатора Тюменской области Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера, Самарской области Дмитрия Азарова и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 14:41
Курский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии
"Из новостей узнал, что власти Великобритании включили меня в санкционный список. Очень рад, что моя работа и работа моей команды по восстановлению Донбасса так раздражает наших "партнёров". Значит, всё делаем правильно. Помогали и будем помогать", - сказал Артамонов в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что сам сейчас находится в отпуске в Кисловодске.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 14:29
Тюменский губернатор прокомментировал включение в санкционные списки
 
ПолитикаАлександр БогомазРоман СтаровойтГлеб НикитинТюменская областьВеликобританияДонбассСанкции в отношении России
 
 
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