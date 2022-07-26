https://ria.ru/20220726/altay-1805065241.html

На Алтае индекс промпроизводства составил 100,8 процента

На Алтае индекс промпроизводства составил 100,8 процента - РИА Новости, 26.07.2022

На Алтае индекс промпроизводства составил 100,8 процента

Индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 100,8% в первом полугодии этого года, сообщает сайт минпромэнерго региона. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:24

2022-07-26T14:24

2022-07-26T14:24

алтайский край

экономика

алтайский край

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БАРНАУЛ, 26 июл - РИА Новости. Индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 100,8% в первом полугодии этого года, сообщает сайт минпромэнерго региона."В первом полугодии 2022 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 100,8%. По оперативной информации, полученной от курируемых предприятий по итогам первого полугодия 2022 года, промпредприятия работают в штатном режиме, выстраивают новые кооперационные связи и логистические маршруты. В добыче полезных ископаемых индекс промышленного производства составил 108,4%, в обрабатывающих производствах – 101%, в энергетике – 100,4%", - говорится в сообщении.Производство одежды выросло на 35,8%, производство бумаги и бумажных изделий – на 23,9%, производство электрического оборудования – на 17,6%."Предприятия машиностроения отмечают высокий уровень загрузки производства и прогнозируют сохранение положительной динамики до конца 2022 года", - уточняют в министерстве.Министерство промышленности и энергетики региона ведет работу по мониторингу и анализу текущей ситуации в курируемых отраслях. В оперативном режиме осуществляется взаимодействие с курируемыми предприятиями, проводятся встречи с руководителями компаний на различных площадках."Объемы финансовой поддержки промпредприятий в 2022 году увеличены. Так, запущено 2 новых механизма субсидирования части затрат предприятий по уплате процентов по оборотным кредитам, общее финансирование по которым составляет почти 250 миллионов рублей. Дополнительно к ранее предусмотренным в бюджете региона 200 миллионов рублей на субсидирование инвестиционных затрат, из федерального бюджета региону выделены ещё 50 миллионов рублей... Итого только по этим механизмам возмещения затрат промпредприятий финансирование составляет около полумиллиарда рублей", - говорится в сообщении.

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алтайский край

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экономика, алтайский край