https://ria.ru/20220726/akkreditatsiya-1805001578.html
В Запорожской и Харьковской областях аккредитовали пять учебных заведений
В Запорожской и Харьковской областях аккредитовали пять учебных заведений - РИА Новости, 26.07.2022
В Запорожской и Харьковской областях аккредитовали пять учебных заведений
Одна из важнейших задач для Минпросвещения - поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях, пять образовательных организаций Запорожской и... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:40
2022-07-26T12:40
2022-07-26T12:40
харьковская область
россия
луганская народная республика
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
ситуация в днр и лнр
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
запорожская область
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Одна из важнейших задач для Минпросвещения - поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях, пять образовательных организаций Запорожской и Харьковской областей получили российскую аккредитацию, сообщила пресс-служба Минпросвещения России."Поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях – одна из важнейших задач, которые ставит перед собой Минпросвещения России. Мы делаем все для того, чтобы в школах внедрялись качественные стандарты образования, чтобы учеба не останавливалась, а педагоги получали масштабную методическую поддержку", – прокомментировал статс-секретарь – заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев, его слова приводятся в сообщении."Пять образовательных организаций Запорожской и Харьковской областей получили свидетельства о российской государственной аккредитации", - отмечается в сообщении пресс-службы.Добавляется, что активное взаимодействие с образовательными организациями на освобожденных территориях, изъявившими желание получить российскую государственную аккредитацию, идет с июня 2022 года. Государственная аккредитация образовательных учреждений Донецкой и Луганской Народных Республик осуществляется Рособрнадзором с 2018 года. Сейчас в ДНР имеют государственную аккредитацию восемь организаций высшего образования, 11 СПО и 10 школ. В ЛНР имеют государственную аккредитацию семь вузов и три колледжа.
https://ria.ru/20220622/donbass-1797207757.html
харьковская область
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харьковская область, россия, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), ситуация в днр и лнр, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), запорожская область
В Запорожской и Харьковской областях аккредитовали пять учебных заведений
В Запорожской и Харьковской областях пять учебных заведений получили аккредитацию России