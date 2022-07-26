https://ria.ru/20220726/afganistan-1805103830.html

Талибы отказались увольнять руководителей ЦБ, сообщили СМИ

Талибы отказались увольнять руководителей ЦБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2022

Талибы отказались увольнять руководителей ЦБ, сообщили СМИ

Лидеры движения "Талибан"* отказались увольнять ряд руководителей Центробанка Афганистана, на замене которых настаивают США в качестве условия для... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:01

2022-07-26T16:01

2022-07-26T16:01

в мире

мохаммад хасан ахунд

джо байден

кабул (город)

афганистан

сша

центральный банк рф (цб рф)

талибан

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лидеры движения "Талибан"* отказались увольнять ряд руководителей Центробанка Афганистана, на замене которых настаивают США в качестве условия для размораживания зарубежных активов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Кадровый вопрос возник в процессе переговоров по поводу резервов афганского ЦБ в США. Американская сторона назвала отстранение политических назначенцев талибов в руководстве ЦБ как одно из условий частичной разблокировки замороженных в США активов. В частности, неприемлемой для США фигурой считается назначенный талибами замглавы ЦБ Нур Ахмад Ага, который числится в черных списках Вашингтона как террорист.Другие разногласия касаются модели механизма, который будет осуществлять трансферы из замороженных ранее средств. В качестве одного из вариантов американские переговорщики предлагают талибам создание трастового фонда, выплаты из которого будут определяться с помощью международного совета. По данным агентства, США уже ведут переговоры со Швейцарией о формировании такой структуры.Талибы не отвергают концепцию трастового фонда, но выступают против предложений США о контроле над этим механизмом третьей стороной, сообщили правительственные источники в Кабуле.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.В феврале президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда останутся в США и будут использованы для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220726/afganistan-1804932134.html

https://ria.ru/20220726/poshliny-1804954554.html

кабул (город)

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммад хасан ахунд, джо байден, кабул (город), афганистан, сша, центральный банк рф (цб рф), талибан, оон