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Талибы отказались увольнять руководителей ЦБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2022
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Талибы отказались увольнять руководителей ЦБ, сообщили СМИ
Талибы отказались увольнять руководителей ЦБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2022
Талибы отказались увольнять руководителей ЦБ, сообщили СМИ
Лидеры движения "Талибан"* отказались увольнять ряд руководителей Центробанка Афганистана, на замене которых настаивают США в качестве условия для... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:01
2022-07-26T16:01
в мире
мохаммад хасан ахунд
джо байден
кабул (город)
афганистан
сша
центральный банк рф (цб рф)
талибан
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лидеры движения "Талибан"* отказались увольнять ряд руководителей Центробанка Афганистана, на замене которых настаивают США в качестве условия для размораживания зарубежных активов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Кадровый вопрос возник в процессе переговоров по поводу резервов афганского ЦБ в США. Американская сторона назвала отстранение политических назначенцев талибов в руководстве ЦБ как одно из условий частичной разблокировки замороженных в США активов. В частности, неприемлемой для США фигурой считается назначенный талибами замглавы ЦБ Нур Ахмад Ага, который числится в черных списках Вашингтона как террорист.Другие разногласия касаются модели механизма, который будет осуществлять трансферы из замороженных ранее средств. В качестве одного из вариантов американские переговорщики предлагают талибам создание трастового фонда, выплаты из которого будут определяться с помощью международного совета. По данным агентства, США уже ведут переговоры со Швейцарией о формировании такой структуры.Талибы не отвергают концепцию трастового фонда, но выступают против предложений США о контроле над этим механизмом третьей стороной, сообщили правительственные источники в Кабуле.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.В феврале президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда останутся в США и будут использованы для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220726/afganistan-1804932134.html
https://ria.ru/20220726/poshliny-1804954554.html
кабул (город)
афганистан
сша
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в мире, мохаммад хасан ахунд, джо байден, кабул (город), афганистан, сша, центральный банк рф (цб рф), талибан, оон
16:01 26.07.2022
 
Талибы отказались увольнять руководителей ЦБ, сообщили СМИ

Рейтер: талибы отказались увольнять руководителей ЦБ, на замене которых настаивают США

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лидеры движения "Талибан"* отказались увольнять ряд руководителей Центробанка Афганистана, на замене которых настаивают США в качестве условия для размораживания зарубежных активов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Кадровый вопрос возник в процессе переговоров по поводу резервов афганского ЦБ в США. Американская сторона назвала отстранение политических назначенцев талибов в руководстве ЦБ как одно из условий частичной разблокировки замороженных в США активов. В частности, неприемлемой для США фигурой считается назначенный талибами замглавы ЦБ Нур Ахмад Ага, который числится в черных списках Вашингтона как террорист.
Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Другие разногласия касаются модели механизма, который будет осуществлять трансферы из замороженных ранее средств. В качестве одного из вариантов американские переговорщики предлагают талибам создание трастового фонда, выплаты из которого будут определяться с помощью международного совета. По данным агентства, США уже ведут переговоры со Швейцарией о формировании такой структуры.
Талибы не отвергают концепцию трастового фонда, но выступают против предложений США о контроле над этим механизмом третьей стороной, сообщили правительственные источники в Кабуле.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
В феврале президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда останутся в США и будут использованы для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреМохаммад Хасан АхундДжо БайденКабул (город)АфганистанСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТалибанООН
 
 
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