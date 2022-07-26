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Новые власти Афганистана сохранили безопасность в стране, заявил Муттаки - РИА Новости, 26.07.2022
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Новые власти Афганистана сохранили безопасность в стране, заявил Муттаки
Новые власти Афганистана сохранили безопасность в стране, заявил Муттаки - РИА Новости, 26.07.2022
Новые власти Афганистана сохранили безопасность в стране, заявил Муттаки
Новые власти Афганистана почти за год своего управления страной сумели добиться сохранения безопасности в стране, а также работы основных органов правительства, РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T08:42
2022-07-26T08:42
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
ташкент
талибан
оон
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ТАШКЕНТ, 26 июл – РИА Новости. Новые власти Афганистана почти за год своего управления страной сумели добиться сохранения безопасности в стране, а также работы основных органов правительства, заявил во вторник и.о. министра иностранных дел Афганистана Амирхан Муттаки.В Ташкенте 25-26 июля проводится международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". В ее работе принимают участие около 100 зарубежных делегаций."За 11 месяцев государство смогло установить безопасность, организовать органы безопасности и все основные ведомства правительства", - сказал Муттаки, выступая на конференции.По его оценке, новые афганские власти смогли также сохранить всех бывших работников госведомств, наладить предоставление основных госуслуг народу Афганистана, "впервые была почти ликвидирована коррупция".Он напомнил, что для всех политических и военных противников была объявлена амнистия, "впервые в истории Афганистана была объявлена политика толерантности, никто не был уволен из-за политических идеологий".В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220616/afganistan-1795617516.html
https://ria.ru/20220628/ssha-1798844484.html
афганистан
кабул (город)
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), ташкент, талибан, оон
08:42 26.07.2022
 
Новые власти Афганистана сохранили безопасность в стране, заявил Муттаки

Глава МИД Афганистана Муттаки: новые власти страны сохранили безопасность

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГлава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки
Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 26 июл – РИА Новости. Новые власти Афганистана почти за год своего управления страной сумели добиться сохранения безопасности в стране, а также работы основных органов правительства, заявил во вторник и.о. министра иностранных дел Афганистана Амирхан Муттаки.
В Ташкенте 25-26 июля проводится международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". В ее работе принимают участие около 100 зарубежных делегаций.
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"За 11 месяцев государство смогло установить безопасность, организовать органы безопасности и все основные ведомства правительства", - сказал Муттаки, выступая на конференции.
По его оценке, новые афганские власти смогли также сохранить всех бывших работников госведомств, наладить предоставление основных госуслуг народу Афганистана, "впервые была почти ликвидирована коррупция".
Он напомнил, что для всех политических и военных противников была объявлена амнистия, "впервые в истории Афганистана была объявлена политика толерантности, никто не был уволен из-за политических идеологий".
В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)ТашкентТалибанООН
 
 
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