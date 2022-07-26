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Ракова: победители чемпионата "Абилимпикс" получат допобразование в Москве - РИА Новости, 26.07.2022
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Ракова: победители чемпионата "Абилимпикс" получат допобразование в Москве
Ракова: победители чемпионата "Абилимпикс" получат допобразование в Москве - РИА Новости, 26.07.2022
Ракова: победители чемпионата "Абилимпикс" получат допобразование в Москве
В Москве победители национального чемпионата "Абилимпикс" получили возможность обучаться в семи учебных заведениях, сообщается на официальном сайте мэра. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:22
2022-07-26T10:22
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Москве победители национального чемпионата "Абилимпикс" получили возможность обучаться в семи учебных заведениях, сообщается на официальном сайте мэра."Победителям VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" вручили целевые сертификаты. Свои награды они могут использовать на оплату дополнительного образования и приобретение технических средств реабилитации. Пройти обучение они смогут в том числе в учебном центре "Профессионал" и Московском образовательном комплексе "Запад", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.По словам Раковой, в столичном образовательном комплексе "Запад" у победителей чемпионата будет возможность освоить программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации по разным направлениям: от поварского дела до парикмахера."В "Профессионале" для участников "Абилимпикса" разработали пять образовательных программ: курсы по Python, UX/UI-дизайну, интернет-маркетингу, HR и блогингу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201123/ablimpiks-1585961689.html
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общество, анастасия ракова , москва
10:22 26.07.2022
 
Ракова: победители чемпионата "Абилимпикс" получат допобразование в Москве

Заммэра Ракова: победители чемпионата "Абилимпикс" смогут получить допобразование в Москве

© Фото : АбилимпиксУчастники Национального чемпионата "Абилимпикс"
Участники Национального чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Абилимпикс
Участники Национального чемпионата "Абилимпикс". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Москве победители национального чемпионата "Абилимпикс" получили возможность обучаться в семи учебных заведениях, сообщается на официальном сайте мэра.
"Победителям VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" вручили целевые сертификаты. Свои награды они могут использовать на оплату дополнительного образования и приобретение технических средств реабилитации. Пройти обучение они смогут в том числе в учебном центре "Профессионал" и Московском образовательном комплексе "Запад", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.
Торжественная церемония открытия VI Национального чемпионата Абилимпикс на закрытой площадке киностудии Амедиа в формате онлайн-трансляции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Абилимпикс в России является частью госпрограммы по поддержке инвалидов
По словам Раковой, в столичном образовательном комплексе "Запад" у победителей чемпионата будет возможность освоить программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации по разным направлениям: от поварского дела до парикмахера.
"В "Профессионале" для участников "Абилимпикса" разработали пять образовательных программ: курсы по Python, UX/UI-дизайну, интернет-маркетингу, HR и блогингу", - добавляется в сообщении.
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ОбществоАнастасия РаковаМосква
 
 
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