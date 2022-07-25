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Власти Запорожья назвали примерные сроки референдума о статусе региона - РИА Новости, 25.07.2022
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Власти Запорожья назвали примерные сроки референдума о статусе региона
Власти Запорожья назвали примерные сроки референдума о статусе региона - РИА Новости, 25.07.2022
Власти Запорожья назвали примерные сроки референдума о статусе региона
Референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:22
2022-07-25T12:09
в мире
запорожская область
россия
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии", — сказал собеседник агентства.Основная работа создаваемых избирательных комиссий будет заключаться в том, чтобы уточнить списки избирателей, учитывая, что часть людей из области выехали, продолжил Рогов. Кроме того, по его словам, велика вероятность того, что референдум синхронно пройдет в Запорожской и Херсонской областях, так как безопасность будет обеспечена благодаря успехам на линии боевого соприкосновения.Как заявляли в администрациях Херсонской и Запорожской областей, в регионах сформировали избирательные комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.
https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804648780.html
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в мире, запорожская область, россия, энергодар
08:22 25.07.2022 (обновлено: 12:09 25.07.2022)
 
Власти Запорожья назвали примерные сроки референдума о статусе региона

Член ВГА Рогов: референдумы в Запорожье и Херсонской области могут пройти в один день

© РИА НовостиПамятник борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
Памятник борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
© РИА Новости
Памятник борцам за свободу и здание Бердянского городского совета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии", — сказал собеседник агентства.
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Основная работа создаваемых избирательных комиссий будет заключаться в том, чтобы уточнить списки избирателей, учитывая, что часть людей из области выехали, продолжил Рогов.
Кроме того, по его словам, велика вероятность того, что референдум синхронно пройдет в Запорожской и Херсонской областях, так как безопасность будет обеспечена благодаря успехам на линии боевого соприкосновения.

"Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом. Да, это вполне реально и оптимальный вариант. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью", — добавил Рогов.

Как заявляли в администрациях Херсонской и Запорожской областей, в регионах сформировали избирательные комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.
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