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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 25.07.2022

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, на позициях украинской армии начался пожар, сообщил в Telegram член главного совета... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T07:48

2022-07-25T07:48

2022-07-25T07:48

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

запорожская область

владимир рогов

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, на позициях украинской армии начался пожар, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

запорожская область

украина

россия

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