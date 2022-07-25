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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 25.07.2022
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, на позициях украинской армии начался пожар, сообщил в Telegram член главного совета... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T07:48
2022-07-25T07:48
2022-07-25T07:48
специальная военная операция на украине
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запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье, на позициях украинской армии начался пожар, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, запорожье, запорожская область, владимир рогов, украина, россия
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремело около пяти взрывов