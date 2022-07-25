https://ria.ru/20220725/vystavka-1804818734.html
В Еврейском музее открылась выставка "Чувство дома"
В Еврейском музее открылась выставка "Чувство дома" - РИА Новости, 25.07.2022
В Еврейском музее открылась выставка "Чувство дома"
В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Чувство дома", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:55
2022-07-25T17:55
2022-07-25T20:41
культура
новости культуры
выставки
российский еврейский музей толерантности
фотография
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Чувство дома", сообщает пресс-служба. На ней демонстрируются работы 12 фотографов: Димы Жарова, Ольги Изаксон, Марины Меркуловой, Дарьи Назаровой, Юлии Невской, Владислава Некрасова, Станиславы Новгородцевой, Владимира Севриновского, Федора Телкова, Юрия Фокина, Станислава Чекмаева, Анастасии Яковицкой.Экспозиция состоит из пяти тематических разделов. Первый посвящен живущим на протяжении нескольких поколений на одном месте и тем, кто ищет свои корни. Посетители узнают истории о родовых башнях Северной Осетии, народе чаты в Новосибирской области, российских казахах в Омской области. Специально к выставке снят фотосюжет о родовом гнезде – доме в Подмосковье, принадлежащем на протяжении десятилетий одной семье.Во втором разделе рассказывается о кочевниках Таймыра и Тывы, оленеводах Республики Коми и тульских цыганах. И почему некоторые из них перестают переезжать и обустраиваются на одном месте. Третья часть фокусируется на историях переселенцев и тех, кто был вынужден покинуть свой дом. "Через свои работы фотографы восстанавливают хронику создания Рыбинского водохранилища и показывают затопленные деревни, рассказывают об омских немцах, которым удается сохранять свою культуру вдали от Германии, и евреях, осевших в Еврейской автономной области", — поясняют в пресс-службе.Четвертый раздел "посвящен тому, как люди, переезжая в дом, построенный и обжитый носителями другой культуры, делают его своим местом". Посетители увидят поселок на берегу Финского залива, где раньше жил народ ижора, и восстановленные финские дома в Карелии.В последнем разделе о доме говорится как о сакральном месте. Гости музея познакомятся с фотоисториями о старообрядческой церкви в Верее, буддийских домашних алтарях в Калмыкии, шаманских центрах в Тыве. Также они узнают о еврейском центре в Костроме, где на протяжении прошлого века угасала и возрождалась общинная жизнь вокруг местной синагоги.Выставка продлится до 30 октября 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, выставки, российский еврейский музей толерантности, фотография, куда сходить
17:55 25.07.2022 (обновлено: 20:41 25.07.2022)
В Еврейском музее открылась выставка "Чувство дома"
В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка 12 фотографов "Чувство дома"
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Чувство дома", сообщает пресс-служба.
1 из 6
Видеооператор на фотовыставке "Чувство дома" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
2 из 6
Посетитель на фотовыставке "Чувство дома"
3 из 6
Посетитель на фотовыставке в Еврейском музее
4 из 6
Фотовыставка "Чувство дома"
5 из 6
Справа: фотография Ольги Изаксон "Нет, нет никого, кроме Бога одного" из серии "Община" (Кострома, 2022 г.)
6 из 6
Справа: фотография Ольги Изаксон "Мир вам! (Shalom)" из серии "Община" (Кострома, 2022 г.)
1 из 6
Видеооператор на фотовыставке "Чувство дома" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
2 из 6
Посетитель на фотовыставке "Чувство дома"
3 из 6
Посетитель на фотовыставке в Еврейском музее
4 из 6
Фотовыставка "Чувство дома"
5 из 6
Справа: фотография Ольги Изаксон "Нет, нет никого, кроме Бога одного" из серии "Община" (Кострома, 2022 г.)
6 из 6
Справа: фотография Ольги Изаксон "Мир вам! (Shalom)" из серии "Община" (Кострома, 2022 г.)
На ней демонстрируются работы 12 фотографов: Димы Жарова, Ольги Изаксон, Марины Меркуловой, Дарьи Назаровой, Юлии Невской, Владислава Некрасова, Станиславы Новгородцевой, Владимира Севриновского, Федора Телкова, Юрия Фокина, Станислава Чекмаева, Анастасии Яковицкой.
"Чувство дома — это воспоминания, которые мы передаем из поколения в поколение: запахи, звуки, ощущения, учащающееся при подъезде к дому детства сердцебиение... У нас получилась очень нежная и лиричная выставка, которая, я уверена, найдет отклик в каждом. Ведь посредством языка фотографии мы рассказываем крайне важные истории, затрагиваем темы, о которых хочется думать, размышлять. Для этого мы использовали взгляд фотографов, их души и сердца, а также тексты и вербальное переосмысление фотографического искусства, за которое в нашем проекте отвечал исследовательский медиапроект "Заповедник"", — объясняет куратор выставки Нина Гомиашвили.
Экспозиция состоит из пяти тематических разделов. Первый посвящен живущим на протяжении нескольких поколений на одном месте и тем, кто ищет свои корни. Посетители узнают истории о родовых башнях Северной Осетии, народе чаты в Новосибирской области, российских казахах в Омской области. Специально к выставке снят фотосюжет о родовом гнезде – доме в Подмосковье, принадлежащем на протяжении десятилетий одной семье.
1 из 5
Фотограф Дарья Назарова на фотовыставке "Чувство дома"
2 из 5
Посетители в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
4 из 5
Посетительница на фотовыставке "Чувство дома"
5 из 5
Фотовыставка "Чувство дома" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
1 из 5
Фотограф Дарья Назарова на фотовыставке "Чувство дома"
2 из 5
Посетители в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
4 из 5
Посетительница на фотовыставке "Чувство дома"
5 из 5
Фотовыставка "Чувство дома" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Во втором разделе рассказывается о кочевниках Таймыра и Тывы, оленеводах Республики Коми и тульских цыганах. И почему некоторые из них перестают переезжать и обустраиваются на одном месте.
Третья часть фокусируется на историях переселенцев и тех, кто был вынужден покинуть свой дом. "Через свои работы фотографы восстанавливают хронику создания Рыбинского водохранилища и показывают затопленные деревни, рассказывают об омских немцах, которым удается сохранять свою культуру вдали от Германии, и евреях, осевших в Еврейской автономной области", — поясняют в пресс-службе.
1 из 4
Посетители рассматривают работы на фотовыставке "Чувство дома"
3 из 4
"Чувство дома" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
4 из 4
Справа: фотография Владимира Севриновского "В ожидании попутки" из серии "Шаманы Кызыла" (Республика Тыва, Кызыл, 2021 г.)
1 из 4
Посетители рассматривают работы на фотовыставке "Чувство дома"
3 из 4
"Чувство дома" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
4 из 4
Справа: фотография Владимира Севриновского "В ожидании попутки" из серии "Шаманы Кызыла" (Республика Тыва, Кызыл, 2021 г.)
Четвертый раздел "посвящен тому, как люди, переезжая в дом, построенный и обжитый носителями другой культуры, делают его своим местом". Посетители увидят поселок на берегу Финского залива, где раньше жил народ ижора, и восстановленные финские дома в Карелии.
В последнем разделе о доме говорится как о сакральном месте. Гости музея познакомятся с фотоисториями о старообрядческой церкви в Верее, буддийских домашних алтарях в Калмыкии, шаманских центрах в Тыве. Также они узнают о еврейском центре в Костроме, где на протяжении прошлого века угасала и возрождалась общинная жизнь вокруг местной синагоги.
Выставка продлится до 30 октября 2022 года.