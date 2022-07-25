https://ria.ru/20220725/vystavka-1804818734.html

В Еврейском музее открылась выставка "Чувство дома"

В Еврейском музее открылась выставка "Чувство дома" - РИА Новости, 25.07.2022

В Еврейском музее открылась выставка "Чувство дома"

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Чувство дома", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:55

2022-07-25T17:55

2022-07-25T20:41

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Чувство дома", сообщает пресс-служба. На ней демонстрируются работы 12 фотографов: Димы Жарова, Ольги Изаксон, Марины Меркуловой, Дарьи Назаровой, Юлии Невской, Владислава Некрасова, Станиславы Новгородцевой, Владимира Севриновского, Федора Телкова, Юрия Фокина, Станислава Чекмаева, Анастасии Яковицкой.Экспозиция состоит из пяти тематических разделов. Первый посвящен живущим на протяжении нескольких поколений на одном месте и тем, кто ищет свои корни. Посетители узнают истории о родовых башнях Северной Осетии, народе чаты в Новосибирской области, российских казахах в Омской области. Специально к выставке снят фотосюжет о родовом гнезде – доме в Подмосковье, принадлежащем на протяжении десятилетий одной семье.Во втором разделе рассказывается о кочевниках Таймыра и Тывы, оленеводах Республики Коми и тульских цыганах. И почему некоторые из них перестают переезжать и обустраиваются на одном месте. Третья часть фокусируется на историях переселенцев и тех, кто был вынужден покинуть свой дом. "Через свои работы фотографы восстанавливают хронику создания Рыбинского водохранилища и показывают затопленные деревни, рассказывают об омских немцах, которым удается сохранять свою культуру вдали от Германии, и евреях, осевших в Еврейской автономной области", — поясняют в пресс-службе.Четвертый раздел "посвящен тому, как люди, переезжая в дом, построенный и обжитый носителями другой культуры, делают его своим местом". Посетители увидят поселок на берегу Финского залива, где раньше жил народ ижора, и восстановленные финские дома в Карелии.В последнем разделе о доме говорится как о сакральном месте. Гости музея познакомятся с фотоисториями о старообрядческой церкви в Верее, буддийских домашних алтарях в Калмыкии, шаманских центрах в Тыве. Также они узнают о еврейском центре в Костроме, где на протяжении прошлого века угасала и возрождалась общинная жизнь вокруг местной синагоги.Выставка продлится до 30 октября 2022 года.

https://ria.ru/20220629/faberzhe-1798808626.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, российский еврейский музей толерантности, фотография, куда сходить