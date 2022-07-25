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ВС России с начала спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков
ВС России с начала спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков - РИА Новости, 25.07.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков
Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили почти 4 тысячи единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, сообщило в понедельник... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:38
2022-07-25T12:38
2022-07-25T12:38
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили почти 4 тысячи единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, сообщило в понедельник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4161 танк и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4459 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации.В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей шойгу, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
ВС России с начала спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 4161 танк, 1611 беспилотников, 260 самолетов