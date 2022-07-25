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В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала - РИА Новости, 25.07.2022
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В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала
В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала - РИА Новости, 25.07.2022
В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вынести инициативу о переименовании Киевского вокзала в Брянский на голосование москвичей. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:39
2022-07-25T13:14
общество
москва
киевский вокзал
василий власов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вынести инициативу о переименовании Киевского вокзала в Брянский на голосование москвичей."Мы в принципе позицию мэрии свою обозначали, теперь — поставят на голосование, не поставят", — заявил он РИА Новости.Он отметил, что считает правильным, если подобные вопросы будут вынесены на голосование жителей города."Думаю, что было бы правильно поставить это на голосование, тем более площадка "Активный гражданин" позволяет это сделать", — уточнил он.Ранее Власов сам выдвинул идею вернуть вокзалу историческое название.
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общество, москва, киевский вокзал, василий власов
11:39 25.07.2022 (обновлено: 13:14 25.07.2022)
 
В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала

Депутат Власов призвал провести голосование по вопросу переименования Киевского вокзала

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКиевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вынести инициативу о переименовании Киевского вокзала в Брянский на голосование москвичей.
"Мы в принципе позицию мэрии свою обозначали, теперь — поставят на голосование, не поставят", — заявил он РИА Новости.
Он отметил, что считает правильным, если подобные вопросы будут вынесены на голосование жителей города.
"Думаю, что было бы правильно поставить это на голосование, тем более площадка "Активный гражданин" позволяет это сделать", — уточнил он.
Ранее Власов сам выдвинул идею вернуть вокзалу историческое название.
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ОбществоМоскваКиевский вокзалВасилий Власов
 
 
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