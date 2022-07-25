https://ria.ru/20220725/vokzal-1804736506.html

В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала

В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала - РИА Новости, 25.07.2022

В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вынести инициативу о переименовании Киевского вокзала в Брянский на голосование москвичей. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:39

2022-07-25T11:39

2022-07-25T13:14

общество

москва

киевский вокзал

василий власов

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вынести инициативу о переименовании Киевского вокзала в Брянский на голосование москвичей."Мы в принципе позицию мэрии свою обозначали, теперь — поставят на голосование, не поставят", — заявил он РИА Новости.Он отметил, что считает правильным, если подобные вопросы будут вынесены на голосование жителей города."Думаю, что было бы правильно поставить это на голосование, тем более площадка "Активный гражданин" позволяет это сделать", — уточнил он.Ранее Власов сам выдвинул идею вернуть вокзалу историческое название.

https://radiosputnik.ria.ru/20220723/pereimenovanie-1804527253.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, киевский вокзал, василий власов