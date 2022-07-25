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В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала
В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала - РИА Новости, 25.07.2022
В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вынести инициативу о переименовании Киевского вокзала в Брянский на голосование москвичей. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:39
2022-07-25T11:39
2022-07-25T13:14
общество
москва
киевский вокзал
василий власов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вынести инициативу о переименовании Киевского вокзала в Брянский на голосование москвичей."Мы в принципе позицию мэрии свою обозначали, теперь — поставят на голосование, не поставят", — заявил он РИА Новости.Он отметил, что считает правильным, если подобные вопросы будут вынесены на голосование жителей города."Думаю, что было бы правильно поставить это на голосование, тем более площадка "Активный гражданин" позволяет это сделать", — уточнил он.Ранее Власов сам выдвинул идею вернуть вокзалу историческое название.
https://radiosputnik.ria.ru/20220723/pereimenovanie-1804527253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, киевский вокзал, василий власов
11:39 25.07.2022 (обновлено: 13:14 25.07.2022)
В ГД призвали провести голосование о переименовании Киевского вокзала
Депутат Власов призвал провести голосование по вопросу переименования Киевского вокзала
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вынести инициативу о переименовании Киевского вокзала в Брянский на голосование москвичей.
"Мы в принципе позицию мэрии свою обозначали, теперь — поставят на голосование, не поставят", — заявил он РИА Новости.
Он отметил, что считает правильным, если подобные вопросы будут вынесены на голосование жителей города.
"Думаю, что было бы правильно поставить это на голосование, тем более площадка "Активный гражданин" позволяет это сделать", — уточнил он.
Ранее Власов сам выдвинул идею вернуть вокзалу историческое название.