https://ria.ru/20220725/voda-1804760332.html

Более 15 тысяч литров воды раздали в общественном транспорте Подмосковья

Более 15 тысяч литров воды раздали в общественном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 25.07.2022

Более 15 тысяч литров воды раздали в общественном транспорте Подмосковья

Более 15 тысяч литров воды раздали пассажирам общественного транспорта Московской области на минувших выходных, говорится в сообщении министерства транспорта и... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:55

2022-07-25T12:55

2022-07-25T12:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

мытищи

общество

центральная пригородная пассажирская компания

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 15 тысяч литров воды раздали пассажирам общественного транспорта Московской области на минувших выходных, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Питьевую воду жителям и гостям Подмосковья предлагали в утренние и вечерние часы "пик". Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов."В выходные Минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками общественного транспорта для обеспечения комфортного передвижения наших жителей организовали раздачу питьевой воды и мороженого в общественном транспорте, на остановках, станциях и вокзалах. За выходные раздали свыше 15 тысяч литров воды. Акцию поддержали более 100 перевозчиков общественного транспорта из 43 муниципалитетов. Отметим, что на этой неделе также ожидаются жаркие дни, поэтому раздача воды будет продолжена", — приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.В часы наиболее активного пассажиропотока сотрудники ЦППК и МТППК раздавали прохладную воду на станциях Мытищи, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, а также на Ленинградском, Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савёловском вокзалах.

https://ria.ru/20220711/voda-1801678562.html

московская область (подмосковье)

подольск

мытищи

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), подольск, мытищи, общество, центральная пригородная пассажирская компания