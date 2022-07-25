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Более 15 тысяч литров воды раздали в общественном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 25.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220725/voda-1804760332.html
Более 15 тысяч литров воды раздали в общественном транспорте Подмосковья
Более 15 тысяч литров воды раздали в общественном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 25.07.2022
Более 15 тысяч литров воды раздали в общественном транспорте Подмосковья
Более 15 тысяч литров воды раздали пассажирам общественного транспорта Московской области на минувших выходных, говорится в сообщении министерства транспорта и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:55
2022-07-25T12:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
мытищи
общество
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 15 тысяч литров воды раздали пассажирам общественного транспорта Московской области на минувших выходных, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Питьевую воду жителям и гостям Подмосковья предлагали в утренние и вечерние часы "пик". Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов."В выходные Минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками общественного транспорта для обеспечения комфортного передвижения наших жителей организовали раздачу питьевой воды и мороженого в общественном транспорте, на остановках, станциях и вокзалах. За выходные раздали свыше 15 тысяч литров воды. Акцию поддержали более 100 перевозчиков общественного транспорта из 43 муниципалитетов. Отметим, что на этой неделе также ожидаются жаркие дни, поэтому раздача воды будет продолжена", — приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.В часы наиболее активного пассажиропотока сотрудники ЦППК и МТППК раздавали прохладную воду на станциях Мытищи, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, а также на Ленинградском, Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савёловском вокзалах.
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московская область (подмосковье), подольск, мытищи, общество, центральная пригородная пассажирская компания
12:55 25.07.2022
 

Более 15 тысяч литров воды раздали в общественном транспорте Подмосковья

CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области / Раздача воды пассажирам общественного транспорта Московской области
Раздача воды пассажирам общественного транспорта Московской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области /
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 15 тысяч литров воды раздали пассажирам общественного транспорта Московской области на минувших выходных, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Питьевую воду жителям и гостям Подмосковья предлагали в утренние и вечерние часы "пик". Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов.
"В выходные Минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками общественного транспорта для обеспечения комфортного передвижения наших жителей организовали раздачу питьевой воды и мороженого в общественном транспорте, на остановках, станциях и вокзалах. За выходные раздали свыше 15 тысяч литров воды. Акцию поддержали более 100 перевозчиков общественного транспорта из 43 муниципалитетов. Отметим, что на этой неделе также ожидаются жаркие дни, поэтому раздача воды будет продолжена", — приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.
В часы наиболее активного пассажиропотока сотрудники ЦППК и МТППК раздавали прохладную воду на станциях Мытищи, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, а также на Ленинградском, Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савёловском вокзалах.
Девушка с бутылкой воды - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:47Новости Подмосковья
Свыше 30 тысяч бутылок воды раздали в парках Подмосковья на прошлой неделе
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскМытищиОбществоЦентральная пригородная пассажирская компания
 
 
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