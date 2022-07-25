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Гендиректор "Вкусно — и точка" анонсировал замену "Макфлури" и "Бигмаку" - РИА Новости, 25.07.2022
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Гендиректор "Вкусно — и точка" анонсировал замену "Макфлури" и "Бигмаку"
Гендиректор "Вкусно — и точка" анонсировал замену "Макфлури" и "Бигмаку" - РИА Новости, 25.07.2022
Гендиректор "Вкусно — и точка" анонсировал замену "Макфлури" и "Бигмаку"
Преемник McDonald's в России, сеть ресторанов "Вкусно - и точка", в ближайшее время представит замену мороженого "Макфлури" и сэндвича "Бигмак", идет работа в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:40
2022-07-25T10:40
экономика
россия
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Преемник McDonald's в России, сеть ресторанов "Вкусно - и точка", в ближайшее время представит замену мороженого "Макфлури" и сэндвича "Бигмак", идет работа в этом направлении также в отношении наборов еды для детей "Хэппи Мил", заявил гендиректор сети Олег Пароев."У "Макфлури" есть запатентованная технология – флуринг – проворачивание ложки в мороженом… В самое ближайшее время мы представим замену "Макфлури", - сказал Пароев в интервью РБК.Говоря о "Бигмаке", он пояснил, что этого продукта до сих пор нет в связи со сложностью воссоздать "макдональдский" соус. "У нас есть интересная задача – по тому, как заменить этот соус, используя немного другие ингредиенты", - сказал он, уточнив, что итоговый продукт не будет отличаться ни по вкусу, ни внешне от классического "Бигмака" и будет также представлен в скором времени.Говоря же о "Хэппи миле", Пароев сообщил, что компания испытывает сложности с тем, чтобы заключить договор на франшизу на мультипликационных героев. "Мультяшные" герои - это герои мультиков, произведенных в недружественных странах, и не все они горят желанием продавать нам эти франшизы. Но даже при этом у нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем очень скоро продавать набор с игрушкой", - сказал гендиректор компании.Он также отметил, что компания продолжает платить заработную плату сотрудникам еще не открытых предприятий. "Если сотрудники не работают и находятся в простое, мы продолжаем платить им среднюю заработную плату... У нас не было ни одного сокращения. Да, конечно, компанию покидали люди: часть сотрудников пошла работать в другие компании на подработки, некоторые из них остались в других компаниях. Но при этом за текущий период мы наняли порядка 9 тысяч новых сотрудников", - указал Пароев.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания с 12 июня открыла уже более 300 точек из 850. Пароев отметил, что все рестораны сети будут открыты до сентября.
https://ria.ru/20220715/kartofel-1802583977.html
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экономика, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
10:40 25.07.2022
 
Гендиректор "Вкусно — и точка" анонсировал замену "Макфлури" и "Бигмаку"

Гендир "Вкусно — и точка" Пароев объявил о скорой премьере замен "Макфлури" и "Бигмака"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска на ресторане "Вкусно и точка" в Москве
Вывеска на ресторане Вкусно и точка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска на ресторане "Вкусно и точка" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Преемник McDonald's в России, сеть ресторанов "Вкусно - и точка", в ближайшее время представит замену мороженого "Макфлури" и сэндвича "Бигмак", идет работа в этом направлении также в отношении наборов еды для детей "Хэппи Мил", заявил гендиректор сети Олег Пароев.
"У "Макфлури" есть запатентованная технология – флуринг – проворачивание ложки в мороженом… В самое ближайшее время мы представим замену "Макфлури", - сказал Пароев в интервью РБК.
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Говоря о "Бигмаке", он пояснил, что этого продукта до сих пор нет в связи со сложностью воссоздать "макдональдский" соус. "У нас есть интересная задача – по тому, как заменить этот соус, используя немного другие ингредиенты", - сказал он, уточнив, что итоговый продукт не будет отличаться ни по вкусу, ни внешне от классического "Бигмака" и будет также представлен в скором времени.
Говоря же о "Хэппи миле", Пароев сообщил, что компания испытывает сложности с тем, чтобы заключить договор на франшизу на мультипликационных героев. "Мультяшные" герои - это герои мультиков, произведенных в недружественных странах, и не все они горят желанием продавать нам эти франшизы. Но даже при этом у нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем очень скоро продавать набор с игрушкой", - сказал гендиректор компании.
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Он также отметил, что компания продолжает платить заработную плату сотрудникам еще не открытых предприятий. "Если сотрудники не работают и находятся в простое, мы продолжаем платить им среднюю заработную плату... У нас не было ни одного сокращения. Да, конечно, компанию покидали люди: часть сотрудников пошла работать в другие компании на подработки, некоторые из них остались в других компаниях. Но при этом за текущий период мы наняли порядка 9 тысяч новых сотрудников", - указал Пароев.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания с 12 июня открыла уже более 300 точек из 850. Пароев отметил, что все рестораны сети будут открыты до сентября.
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ЭкономикаРоссияMcDonald's Corporation"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
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