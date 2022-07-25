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Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются в путешествиях - РИА Новости, 25.07.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются в путешествиях
Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются в путешествиях - РИА Новости, 25.07.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются в путешествиях
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:53
2022-07-25T11:53
общество
туризм
вконтакте
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МОСКВА, 25 июля – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, чем они занимаются в путешествиях.Варианты ответа были: беру экскурсии; отдыхаю на пляже; хожу в походы; пробую экстремальные развлечения; провожу время в интернете. В итоге большинство подписчиков ответили, что отдыхают на пляже. Так проголосовали 35% опрошенных. Второе место заняли те, кто любит проводить время в интернете — около 27% проголосовавших. Любителями экскурсий оказалось 20% опрошенных. И лишь 4% подписчиков ответили, что пробуют в путешествиях экстремальные развлечения.В комментариях читатели также добавили, что любят исследовать новые места и посещать рестораны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, туризм, вконтакте
11:53 25.07.2022
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются в путешествиях

© Depositphotos / YuliyaKirayonakBOДевушка на пляже на Бали
Девушка на пляже на Бали - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Depositphotos / YuliyaKirayonakBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июля – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, чем они занимаются в путешествиях.
Варианты ответа были: беру экскурсии; отдыхаю на пляже; хожу в походы; пробую экстремальные развлечения; провожу время в интернете.

В итоге большинство подписчиков ответили, что отдыхают на пляже. Так проголосовали 35% опрошенных. Второе место заняли те, кто любит проводить время в интернете — около 27% проголосовавших. Любителями экскурсий оказалось 20% опрошенных. И лишь 4% подписчиков ответили, что пробуют в путешествиях экстремальные развлечения.

В комментариях читатели также добавили, что любят исследовать новые места и посещать рестораны.
 
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