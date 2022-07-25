https://ria.ru/20220725/vkontakte-1804737116.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются в путешествиях

Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются в путешествиях - РИА Новости, 25.07.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются в путешествиях

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:53

2022-07-25T11:53

2022-07-25T11:53

общество

туризм

вконтакте

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МОСКВА, 25 июля – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, чем они занимаются в путешествиях.Варианты ответа были: беру экскурсии; отдыхаю на пляже; хожу в походы; пробую экстремальные развлечения; провожу время в интернете. В итоге большинство подписчиков ответили, что отдыхают на пляже. Так проголосовали 35% опрошенных. Второе место заняли те, кто любит проводить время в интернете — около 27% проголосовавших. Любителями экскурсий оказалось 20% опрошенных. И лишь 4% подписчиков ответили, что пробуют в путешествиях экстремальные развлечения.В комментариях читатели также добавили, что любят исследовать новые места и посещать рестораны.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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