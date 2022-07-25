Пользователи ВКонтакте рассказали, чем занимаются в путешествиях
МОСКВА, 25 июля – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, чем они занимаются в путешествиях.
Варианты ответа были: беру экскурсии; отдыхаю на пляже; хожу в походы; пробую экстремальные развлечения; провожу время в интернете.
В итоге большинство подписчиков ответили, что отдыхают на пляже. Так проголосовали 35% опрошенных. Второе место заняли те, кто любит проводить время в интернете — около 27% проголосовавших. Любителями экскурсий оказалось 20% опрошенных. И лишь 4% подписчиков ответили, что пробуют в путешествиях экстремальные развлечения.
В комментариях читатели также добавили, что любят исследовать новые места и посещать рестораны.
В итоге большинство подписчиков ответили, что отдыхают на пляже. Так проголосовали 35% опрошенных. Второе место заняли те, кто любит проводить время в интернете — около 27% проголосовавших. Любителями экскурсий оказалось 20% опрошенных. И лишь 4% подписчиков ответили, что пробуют в путешествиях экстремальные развлечения.
В комментариях читатели также добавили, что любят исследовать новые места и посещать рестораны.