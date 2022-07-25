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Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании - РИА Новости, 25.07.2022
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Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании
Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании - РИА Новости, 25.07.2022
Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал Китай "самой большой долгосрочной угрозой" для Великобритании,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:43
2022-07-25T11:43
в мире
великобритания
китай
риши сунак
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал Китай "самой большой долгосрочной угрозой" для Великобритании, сообщает газета Telegraph."Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира", - приводит газета слова кандидата. Отмечается, что Сунак пообещал в случае его избрания премьером закрыть 31 действующий в Великобритании институт Конфуция, а также пересмотреть партнерские отношения между Британией и Китаем в области исследований, которые могут помочь Пекину в технологическом или военном плане."Я не позволю Китаю захватить наши университеты и обеспечу британским компаниям и госучреждениям необходимую кибербезопасность. И я буду работать с президентом Байденом и другими мировыми лидерами, чтобы преобразовать устойчивость Запада к угрозе, которую представляет Китай", - добавил Сунак.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. Ранее исследовательская компания YouGov провела опрос, по итогам которого более 60% членов консервативной партии заявили, что проголосуют за Трасс на выборах премьера Британии, её конкурент Сунак не набрал и 40%.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
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в мире, великобритания, китай, риши сунак
11:43 25.07.2022
 
Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании

Кандидат в премьеры Британии Сунак назвал Китай самой большой угрозой для страны

© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак во время выступления в Лондоне
Риши Сунак во время выступления в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак во время выступления в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал Китай "самой большой долгосрочной угрозой" для Великобритании, сообщает газета Telegraph.
"Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира", - приводит газета слова кандидата. Отмечается, что Сунак пообещал в случае его избрания премьером закрыть 31 действующий в Великобритании институт Конфуция, а также пересмотреть партнерские отношения между Британией и Китаем в области исследований, которые могут помочь Пекину в технологическом или военном плане.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Глава МИ-6 считает, что войны США и Китая можно избежать
"Я не позволю Китаю захватить наши университеты и обеспечу британским компаниям и госучреждениям необходимую кибербезопасность. И я буду работать с президентом Байденом и другими мировыми лидерами, чтобы преобразовать устойчивость Запада к угрозе, которую представляет Китай", - добавил Сунак.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. Ранее исследовательская компания YouGov провела опрос, по итогам которого более 60% членов консервативной партии заявили, что проголосуют за Трасс на выборах премьера Британии, её конкурент Сунак не набрал и 40%.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Здание штаб-квартиры газеты The Washington Post в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 08:00
Запад не может остановиться, предсказывая гибель своих противников
 
В миреВеликобританияКитайРиши Сунак
 
 
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