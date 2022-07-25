https://ria.ru/20220725/velikobritaniya-1804737788.html

Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании

Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании - РИА Новости, 25.07.2022

Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал Китай "самой большой долгосрочной угрозой" для Великобритании,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:43

2022-07-25T11:43

2022-07-25T11:43

в мире

великобритания

китай

риши сунак

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал Китай "самой большой долгосрочной угрозой" для Великобритании, сообщает газета Telegraph."Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира", - приводит газета слова кандидата. Отмечается, что Сунак пообещал в случае его избрания премьером закрыть 31 действующий в Великобритании институт Конфуция, а также пересмотреть партнерские отношения между Британией и Китаем в области исследований, которые могут помочь Пекину в технологическом или военном плане."Я не позволю Китаю захватить наши университеты и обеспечу британским компаниям и госучреждениям необходимую кибербезопасность. И я буду работать с президентом Байденом и другими мировыми лидерами, чтобы преобразовать устойчивость Запада к угрозе, которую представляет Китай", - добавил Сунак.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. Ранее исследовательская компания YouGov провела опрос, по итогам которого более 60% членов консервативной партии заявили, что проголосуют за Трасс на выборах премьера Британии, её конкурент Сунак не набрал и 40%.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220721/voyna-1804121358.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, китай, риши сунак