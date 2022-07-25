https://ria.ru/20220725/vandalizm-1804766129.html

Уголовное дело возбудили из-за свастики на памятнике "Рубеж обороны Москвы"

Уголовное дело возбудили из-за свастики на памятнике "Рубеж обороны Москвы" - РИА Новости, 25.07.2022

Уголовное дело возбудили из-за свастики на памятнике "Рубеж обороны Москвы"

Следователи завели уголовное дело по факту реабилитации нацизма после осквернения памятника "Рубеж обороны Москвы" в Московской области, сообщается в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:17

2022-07-25T13:17

2022-07-25T13:17

происшествия

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

вандализм

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту реабилитации нацизма после осквернения памятника "Рубеж обороны Москвы" в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в ночь на понедельник вандал в маске изрисовал памятник "Рубеж обороны Москвы" свастикой и сжег венок на Вечном огне в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск."Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК РФ)", - говорится в релизе главка.В настоящее время следователь осматривает место преступления, изъяты видео с камер наблюдения. Вычисляется причастный к осквернению памятника.

https://ria.ru/20220719/prestuplenie-1803542566.html

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), вандализм