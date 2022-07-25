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Уголовное дело возбудили из-за свастики на памятнике "Рубеж обороны Москвы" - РИА Новости, 25.07.2022
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Уголовное дело возбудили из-за свастики на памятнике "Рубеж обороны Москвы"
Уголовное дело возбудили из-за свастики на памятнике "Рубеж обороны Москвы" - РИА Новости, 25.07.2022
Уголовное дело возбудили из-за свастики на памятнике "Рубеж обороны Москвы"
Следователи завели уголовное дело по факту реабилитации нацизма после осквернения памятника "Рубеж обороны Москвы" в Московской области, сообщается в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:17
2022-07-25T13:17
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
вандализм
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту реабилитации нацизма после осквернения памятника "Рубеж обороны Москвы" в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в ночь на понедельник вандал в маске изрисовал памятник "Рубеж обороны Москвы" свастикой и сжег венок на Вечном огне в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск."Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК РФ)", - говорится в релизе главка.В настоящее время следователь осматривает место преступления, изъяты видео с камер наблюдения. Вычисляется причастный к осквернению памятника.
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красногорск
россия
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происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), вандализм
13:17 25.07.2022
 
Уголовное дело возбудили из-за свастики на памятнике "Рубеж обороны Москвы"

В Подмосковье возбудили уголовное дело после осквернения памятника "Рубеж обороны Москвы"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту реабилитации нацизма после осквернения памятника "Рубеж обороны Москвы" в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в ночь на понедельник вандал в маске изрисовал памятник "Рубеж обороны Москвы" свастикой и сжег венок на Вечном огне в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск.
"Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК РФ)", - говорится в релизе главка.
В настоящее время следователь осматривает место преступления, изъяты видео с камер наблюдения. Вычисляется причастный к осквернению памятника.
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ПроисшествияКрасногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)Вандализм
 
 
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