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В Британии выбывшая из премьерской гонки Мордонт получила письмо с угрозами - РИА Новости, 25.07.2022
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В Британии выбывшая из премьерской гонки Мордонт получила письмо с угрозами
В Британии выбывшая из премьерской гонки Мордонт получила письмо с угрозами - РИА Новости, 25.07.2022
В Британии выбывшая из премьерской гонки Мордонт получила письмо с угрозами
Замминистра по международной торговле Великобритании Пенни Мордонт, выбывшая из гонки за кресло премьер-министра в пятом туре, получила письмо с угрозой... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:56
2022-07-25T16:00
в мире
портсмут
великобритания
лиз трасс
борис джонсон
тереза мэй
пенни мордонт
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Замминистра по международной торговле Великобритании Пенни Мордонт, выбывшая из гонки за кресло премьер-министра в пятом туре, получила письмо с угрозой убийства, сообщил в понедельник телеканал ITV."В 11:50 дня 22 июля мы получили сообщение о письме, содержащем угрозы убить женщину из Портсмута и её семью, которое было послано в её офис", - цитирует канал представителя полиции.В письме содержалась угроза застрелить Мордонт в голову, отмечается в статье.Полиция усилила меры безопасности и начала расследование, соответствующий запрос был подан в команду парламентского комитета по связям, сообщает ITV.Пенни Мордонт выбыла из гонки за кресло премьер-министра в пятом туре выборов. Её с небольшим отрывом обогнала глава МИД Лиз Трасс, которая вышла в финальный раунд вместе с экс-главой минфина Риши Сунаком. На протяжении следующих нескольких недель два главных претендента отправятся в тур по стране, где будут выступать перед избирателями.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775271761.html
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в мире, портсмут , великобритания, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, пенни мордонт
15:56 25.07.2022 (обновлено: 16:00 25.07.2022)
 
В Британии выбывшая из премьерской гонки Мордонт получила письмо с угрозами

ITV: Выбывшая из гонки за пост премьера Британии Мордонт получила письмо с угрозой смерти

© AP Photo / Alastair GrantПенни Мордонт
Пенни Мордонт - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Пенни Мордонт. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Замминистра по международной торговле Великобритании Пенни Мордонт, выбывшая из гонки за кресло премьер-министра в пятом туре, получила письмо с угрозой убийства, сообщил в понедельник телеканал ITV.
"В 11:50 дня 22 июля мы получили сообщение о письме, содержащем угрозы убить женщину из Портсмута и её семью, которое было послано в её офис", - цитирует канал представителя полиции.
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В письме содержалась угроза застрелить Мордонт в голову, отмечается в статье.
Полиция усилила меры безопасности и начала расследование, соответствующий запрос был подан в команду парламентского комитета по связям, сообщает ITV.
Пенни Мордонт выбыла из гонки за кресло премьер-министра в пятом туре выборов. Её с небольшим отрывом обогнала глава МИД Лиз Трасс, которая вышла в финальный раунд вместе с экс-главой минфина Риши Сунаком. На протяжении следующих нескольких недель два главных претендента отправятся в тур по стране, где будут выступать перед избирателями.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 14:50
Экс-госслужащий ЕС оценил шансы Трасс стать премьером Великобритании
 
В миреПортсмутВеликобританияЛиз ТрассБорис ДжонсонТереза МэйПенни Мордонт
 
 
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