15:56 25.07.2022 (обновлено: 16:00 25.07.2022)
В Британии выбывшая из премьерской гонки Мордонт получила письмо с угрозами
ITV: Выбывшая из гонки за пост премьера Британии Мордонт получила письмо с угрозой смерти
© AP Photo / Alastair GrantПенни Мордонт
© AP Photo / Alastair Grant
Пенни Мордонт. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Замминистра по международной торговле Великобритании Пенни Мордонт, выбывшая из гонки за кресло премьер-министра в пятом туре, получила письмо с угрозой убийства, сообщил в понедельник телеканал ITV.
"В 11:50 дня 22 июля мы получили сообщение о письме, содержащем угрозы убить женщину из Портсмута и её семью, которое было послано в её офис", - цитирует канал представителя полиции.
В письме содержалась угроза застрелить Мордонт в голову, отмечается в статье.
Полиция усилила меры безопасности и начала расследование, соответствующий запрос был подан в команду парламентского комитета по связям, сообщает ITV.
Пенни Мордонт выбыла из гонки за кресло премьер-министра в пятом туре выборов. Её с небольшим отрывом обогнала глава МИД Лиз Трасс, которая вышла в финальный раунд вместе с экс-главой минфина Риши Сунаком. На протяжении следующих нескольких недель два главных претендента отправятся в тур по стране, где будут выступать перед избирателями.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.