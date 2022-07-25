Рейтинг@Mail.ru
США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/ucheniya-1804838224.html
США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии
США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии - РИА Новости, 25.07.2022
США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии
США и их союзники отменили ежегодные военно-морские учения на Украине, но проводят маневры в болгарской акватории Черного моря, сообщило американское издание... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:12
2022-07-25T17:13
сша
украина
нато
военно-морские силы сша
boeing p-8a poseidon
черное море
в мире
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799636732_0:484:2780:2048_1920x0_80_0_0_be24eb0a98f7af82e0e08d32a9310c33.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США и их союзники отменили ежегодные военно-морские учения на Украине, но проводят маневры в болгарской акватории Черного моря, сообщило американское издание Newsweek.Оно процитировало пресс-секретаря евро-африканского командования ВМС США Тамару Лоуренс, которая подтвердила отмену учений Sea Breeze 2022 по причине боевых действий на Украине.В маневрах Breeze, которые с прошлой неделе проходят в районе болгарского порта Варна, задействованы 24 военных корабля, пять самолетов, четыре вертолета и около 1,4 тысячи военнослужащих их десяти стран-членов НАТО.США, которые с начала конфликта не отправляли своих кораблей в Черное море, представлены патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon и группой военнослужащих.Украина приглашала на Sea Breeze-2022 более 60 стран и международных организаций. В январе в Одессе прошла "начальная конференция" по планированию учений, которые проводились больше 20 лет. В прошлом году в Sea Breeze участвовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса.
https://ria.ru/20220725/samolety-1804312050.html
сша
украина
черное море
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799636732_0:269:2372:2048_1920x0_80_0_0_1783a0002e14366b374909246ac290e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, нато, военно-морские силы сша, boeing p-8a poseidon, черное море, в мире, болгария
17:12 25.07.2022 (обновлено: 17:13 25.07.2022)
 
США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии

Newsweek: США и союзники проводят учения в Болгарии, отменив ежегодные маневры на Украине

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время совместных учений НАТО
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США и их союзники отменили ежегодные военно-морские учения на Украине, но проводят маневры в болгарской акватории Черного моря, сообщило американское издание Newsweek.
Оно процитировало пресс-секретаря евро-африканского командования ВМС США Тамару Лоуренс, которая подтвердила отмену учений Sea Breeze 2022 по причине боевых действий на Украине.
В маневрах Breeze, которые с прошлой неделе проходят в районе болгарского порта Варна, задействованы 24 военных корабля, пять самолетов, четыре вертолета и около 1,4 тысячи военнослужащих их десяти стран-членов НАТО.
США, которые с начала конфликта не отправляли своих кораблей в Черное море, представлены патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon и группой военнослужащих.
Украина приглашала на Sea Breeze-2022 более 60 стран и международных организаций. В январе в Одессе прошла "начальная конференция" по планированию учений, которые проводились больше 20 лет. В прошлом году в Sea Breeze участвовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
08:00
"Это изменит ситуацию". Что США пообещали Киеву
 
СШАУкраинаНАТОВоенно-морские силы СШАBoeing P-8A PoseidonЧерное мореВ миреБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала