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США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии
США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии - РИА Новости, 25.07.2022
США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии
США и их союзники отменили ежегодные военно-морские учения на Украине, но проводят маневры в болгарской акватории Черного моря, сообщило американское издание... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:12
2022-07-25T17:12
2022-07-25T17:13
сша
украина
нато
военно-морские силы сша
boeing p-8a poseidon
черное море
в мире
болгария
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США и их союзники отменили ежегодные военно-морские учения на Украине, но проводят маневры в болгарской акватории Черного моря, сообщило американское издание Newsweek.Оно процитировало пресс-секретаря евро-африканского командования ВМС США Тамару Лоуренс, которая подтвердила отмену учений Sea Breeze 2022 по причине боевых действий на Украине.В маневрах Breeze, которые с прошлой неделе проходят в районе болгарского порта Варна, задействованы 24 военных корабля, пять самолетов, четыре вертолета и около 1,4 тысячи военнослужащих их десяти стран-членов НАТО.США, которые с начала конфликта не отправляли своих кораблей в Черное море, представлены патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon и группой военнослужащих.Украина приглашала на Sea Breeze-2022 более 60 стран и международных организаций. В январе в Одессе прошла "начальная конференция" по планированию учений, которые проводились больше 20 лет. В прошлом году в Sea Breeze участвовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса.
https://ria.ru/20220725/samolety-1804312050.html
сша
украина
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сша, украина, нато, военно-морские силы сша, boeing p-8a poseidon, черное море, в мире, болгария
17:12 25.07.2022 (обновлено: 17:13 25.07.2022)
США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии
Newsweek: США и союзники проводят учения в Болгарии, отменив ежегодные маневры на Украине