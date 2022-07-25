https://ria.ru/20220725/ucheniya-1804838224.html

США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии

США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии - РИА Новости, 25.07.2022

США и их союзники проводят военно-морские учения в Болгарии

США и их союзники отменили ежегодные военно-морские учения на Украине, но проводят маневры в болгарской акватории Черного моря, сообщило американское издание... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:12

2022-07-25T17:12

2022-07-25T17:13

сша

украина

нато

военно-морские силы сша

boeing p-8a poseidon

черное море

в мире

болгария

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США и их союзники отменили ежегодные военно-морские учения на Украине, но проводят маневры в болгарской акватории Черного моря, сообщило американское издание Newsweek.Оно процитировало пресс-секретаря евро-африканского командования ВМС США Тамару Лоуренс, которая подтвердила отмену учений Sea Breeze 2022 по причине боевых действий на Украине.В маневрах Breeze, которые с прошлой неделе проходят в районе болгарского порта Варна, задействованы 24 военных корабля, пять самолетов, четыре вертолета и около 1,4 тысячи военнослужащих их десяти стран-членов НАТО.США, которые с начала конфликта не отправляли своих кораблей в Черное море, представлены патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon и группой военнослужащих.Украина приглашала на Sea Breeze-2022 более 60 стран и международных организаций. В январе в Одессе прошла "начальная конференция" по планированию учений, которые проводились больше 20 лет. В прошлом году в Sea Breeze участвовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса.

https://ria.ru/20220725/samolety-1804312050.html

сша

украина

черное море

болгария

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сша, украина, нато, военно-морские силы сша, boeing p-8a poseidon, черное море, в мире, болгария