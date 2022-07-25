https://ria.ru/20220725/turetskiy-1804718675.html

"Хор Турецкого" сорвал овации в Буэнос-Айресе

"Хор Турецкого" сорвал овации в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 25.07.2022

"Хор Турецкого" сорвал овации в Буэнос-Айресе

"Хор Турецкого", приехавший впервые с гастролями в Латинскую Америку, сорвал овации в Буэнос-Айресе. Артисты выступили перед аргентинскими и российскими... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:14

2022-07-25T11:14

2022-07-25T14:24

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михаил турецкий

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буэнос-айрес (город)

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл — РИА Новости. "Хор Турецкого", приехавший впервые с гастролями в Латинскую Америку, сорвал овации в Буэнос-Айресе. Артисты выступили перед аргентинскими и российскими зрителями в театре "Гран Ривадавия", собрав полный зал.По его словам, турне хора "всегда были раскалывающими лед недоверия и устанавливающими хорошие отношения между странами". Также Турецкий привез в турне женскую арт-группу Soprano. Специально для выступления в Латинской Америке артисты включили в свой репертуар композиции на испанском и португальском языках. Одну из последних песен – "Подмосковные вечера" – зал исполнял стоя.Другой посетитель шоу призвал не смешивать политику и культуру. В воскресенье "Хор Турецкого" выступит в столице Уругвая Монтевидео, а затем отправится в Бразилию.

https://ria.ru/20220721/namin-1804009371.html

https://ria.ru/20220716/leps-1802929051.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

уругвай

монтевидео (город)

бразилия

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

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