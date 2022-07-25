https://ria.ru/20220725/turetskiy-1804718675.html
"Хор Турецкого" сорвал овации в Буэнос-Айресе
"Хор Турецкого" сорвал овации в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 25.07.2022
"Хор Турецкого" сорвал овации в Буэнос-Айресе
"Хор Турецкого", приехавший впервые с гастролями в Латинскую Америку, сорвал овации в Буэнос-Айресе. Артисты выступили перед аргентинскими и российскими... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:14
2022-07-25T11:14
2022-07-25T14:24
шоубиз
знаменитости
михаил турецкий
хор турецкого
шоу-бизнес
дмитрий феоктистов
буэнос-айрес (город)
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл — РИА Новости. "Хор Турецкого", приехавший впервые с гастролями в Латинскую Америку, сорвал овации в Буэнос-Айресе. Артисты выступили перед аргентинскими и российскими зрителями в театре "Гран Ривадавия", собрав полный зал.По его словам, турне хора "всегда были раскалывающими лед недоверия и устанавливающими хорошие отношения между странами". Также Турецкий привез в турне женскую арт-группу Soprano. Специально для выступления в Латинской Америке артисты включили в свой репертуар композиции на испанском и португальском языках. Одну из последних песен – "Подмосковные вечера" – зал исполнял стоя.Другой посетитель шоу призвал не смешивать политику и культуру. В воскресенье "Хор Турецкого" выступит в столице Уругвая Монтевидео, а затем отправится в Бразилию.
https://ria.ru/20220721/namin-1804009371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, михаил турецкий, хор турецкого, шоу-бизнес, дмитрий феоктистов, буэнос-айрес (город), аргентина, уругвай, монтевидео (город), бразилия, музыка, новости культуры
11:14 25.07.2022 (обновлено: 14:24 25.07.2022)
"Хор Турецкого" сорвал овации в Буэнос-Айресе
"Хор Турецкого" сорвал овации в театре "Гран Ривадавия" в Буэнос-Айресе
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл — РИА Новости. "Хор Турецкого", приехавший впервые с гастролями в Латинскую Америку, сорвал овации в Буэнос-Айресе. Артисты выступили перед аргентинскими и российскими зрителями в театре "Гран Ривадавия", собрав полный зал.
"Для нас это первое посещения Латинской Америки, за время существования нашего коллектива мы были много раз в Северной Америке, но вот никогда не были здесь, но очень хотели побывать", – сказал журналистам основатель и руководитель хора Михаил Турецкий.
По его словам, турне хора "всегда были раскалывающими лед недоверия и устанавливающими хорошие отношения между странами".
"Хор приехал к нам в непростое для России и всего мира время. В ряде западных стран пытаются запретить все, связанное с Россией… Культура не имеет ничего общего с политикой, поэтому все эти попытки обречены на провал", – сказал перед началом концерта посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Также Турецкий привез в турне женскую арт-группу Soprano. Специально для выступления в Латинской Америке артисты включили в свой репертуар композиции на испанском и португальском языках. Одну из последних песен – "Подмосковные вечера" – зал исполнял стоя.
"Я не ожидала такого шоу, это просто необыкновенно! Думала – ну, будет опера или рядовой концерт, а тут такое! Молодцы, девчонки особенно были хороши!" – поделилась зрительница Хулия с РИА Новости.
Другой посетитель шоу призвал не смешивать политику и культуру.
"Эти певцы – по-настоящему счастливые люди, потому что они делают счастливыми других людей. Они думают не о политике, а о культуре, и так и должно быть. И я готов поспорить с любым, кто скажет обратное", – сказал агентству Лионель.
В воскресенье "Хор Турецкого" выступит в столице Уругвая Монтевидео, а затем отправится в Бразилию.