16:49 25.07.2022 (обновлено: 16:51 25.07.2022)
Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" пока рано
Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" можно после ее доставки
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции газопровода "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прежде чем говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" нужно дождаться, когда ее все же доставят к месту эксплуатации, заявил официальный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.