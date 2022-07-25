https://ria.ru/20220725/turbina-1804830777.html

Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" пока рано

Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" пока рано - РИА Новости, 25.07.2022

Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" пока рано

Прежде чем говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" нужно дождаться, когда ее все же доставят к месту эксплуатации, заявил официальный... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:49

2022-07-25T16:49

2022-07-25T16:51

экономика

владимир путин

россия

германия

европа

газпром

siemens

северный поток

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прежде чем говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" нужно дождаться, когда ее все же доставят к месту эксплуатации, заявил официальный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804749013.html

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экономика, владимир путин, россия, германия, европа, газпром, siemens, северный поток, в мире