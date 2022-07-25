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Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" пока рано - РИА Новости, 25.07.2022
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Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" пока рано
Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" пока рано - РИА Новости, 25.07.2022
Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" пока рано
Прежде чем говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" нужно дождаться, когда ее все же доставят к месту эксплуатации, заявил официальный... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:49
2022-07-25T16:51
экономика
владимир путин
россия
германия
европа
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прежде чем говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" нужно дождаться, когда ее все же доставят к месту эксплуатации, заявил официальный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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экономика, владимир путин, россия, германия, европа, газпром, siemens, северный поток, в мире
16:49 25.07.2022 (обновлено: 16:51 25.07.2022)
 
Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" пока рано

Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" можно после ее доставки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции газопровода "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прежде чем говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" нужно дождаться, когда ее все же доставят к месту эксплуатации, заявил официальный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Чтобы она (турбина – ред.) наконец прибыла на место, потому что еще из Германии ее надо через Финляндию доставить к месту эксплуатации, чтобы она работала нормально и чтобы она проработала тот срок, который она должна", - отметил он в эфире телеканала "Россия-24".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГерманияЕвропаГазпромSiemensСеверный потокВ мире
 
 
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