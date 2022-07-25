12:14 25.07.2022 (обновлено: 14:15 25.07.2022)
Песков рассказал об установке турбины для "Северного потока"
Песков: турбину для "Северного потока" установят после завершения формальностей
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Турбину для "Северного потока", которую возвращают России после ремонта, установят при соблюдении всех формальностей технологического процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически", — заявил он.
Песков добавил, что Россия не заинтересована в прекращении экспорта топлива в Европу и всегда будет надежным поставщиком, который гарантирует энергетическую безопасность стран ЕС "не декларативно, а де-факто".
Он подчеркнул, что все трудности с поставками вызваны ограничениями, которые ввели сами европейцы.
"Если Европа продолжит свой путь абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, здесь ситуация будет другая", — отметил представитель Кремля.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после десятидневного планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. Российский экспортер объяснял ограничение задержками в возврате немецкой компанией Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады.
Москва не раз подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и планирует выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.