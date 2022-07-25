https://ria.ru/20220725/turbina-1804747038.html

Песков рассказал об установке турбины для "Северного потока"

Песков рассказал об установке турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 25.07.2022

Песков рассказал об установке турбины для "Северного потока"

Турбину для "Северного потока", которую возвращают России после ремонта, установят при соблюдении всех формальностей технологического процесса, заявил... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:14

2022-07-25T12:14

2022-07-25T14:15

экономика

владимир путин

россия

европа

канада

siemens

северный поток

газпром

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Турбину для "Северного потока", которую возвращают России после ремонта, установят при соблюдении всех формальностей технологического процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически", — заявил он.Песков добавил, что Россия не заинтересована в прекращении экспорта топлива в Европу и всегда будет надежным поставщиком, который гарантирует энергетическую безопасность стран ЕС "не декларативно, а де-факто".Он подчеркнул, что все трудности с поставками вызваны ограничениями, которые ввели сами европейцы."Если Европа продолжит свой путь абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, здесь ситуация будет другая", — отметил представитель Кремля."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после десятидневного планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. Российский экспортер объяснял ограничение задержками в возврате немецкой компанией Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады.Москва не раз подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и планирует выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.

https://ria.ru/20220725/turbina-1804684518.html

https://ria.ru/20220724/es-1804673144.html

https://ria.ru/20220722/turbina-1804233531.html

россия

европа

канада

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, европа, канада, siemens, северный поток, газпром