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"Ъ": Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины - РИА Новости, 25.07.2022
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"Ъ": Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины
"Ъ": Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины - РИА Новости, 25.07.2022
"Ъ": Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины
Компания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока", пишет газета... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T00:09
2022-07-25T00:09
экономика
канада
россия
германия
siemens
газпром
северный поток
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Компания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока", пишет газета "Коммерсант".Ранее "Газпром" сообщал, что неоднократно обращался к Siemens с просьбами предоставить официальные документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая".По данным газеты, теперь "Газпром" должен изменить базис доставки машины с канадского Монреаля на конечный пункт в РФ, чтобы Siemens могла ввезти турбину в Россию. Добавляется, что из-за проблем с документацией турбина уже пропустила паром, который ушел из Германии в Хельсинки 23 июля. Если стороны успешно обменяются документами, транспортировка может произойти в ближайшие несколько дней, уточнили в издании."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка по нему продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она находилась с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод.В условиях выработки межремонтного ресурса ГПА и по предписанию Ростехнадзора, "Газпром" с 16 июня может использовать на КС "Портовая" только два двигателя Siemens. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти двигатель из страны, и теперь он в Германии. При этом "Газпрому" нужна не только сама турбина, но и документация по ней.Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА, способный перекачивать лишь около 30 миллионов кубов в сутки.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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экономика, канада, россия, германия, siemens, газпром, северный поток, в мире
00:09 25.07.2022
 
"Ъ": Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины

"Ъ": Siemens направила "Газпрому" экспортную лицензию Канады на турбину до конца 2024 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газопровод "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Компания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока", пишет газета "Коммерсант".
Ранее "Газпром" сообщал, что неоднократно обращался к Siemens с просьбами предоставить официальные документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая".
"Siemens Energy направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию, разрешающую ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года турбины для компрессорной станции "Портовая", нагнетающей газ в трубопровод "Северный поток"", - пишет издание.
По данным газеты, теперь "Газпром" должен изменить базис доставки машины с канадского Монреаля на конечный пункт в РФ, чтобы Siemens могла ввезти турбину в Россию. Добавляется, что из-за проблем с документацией турбина уже пропустила паром, который ушел из Германии в Хельсинки 23 июля. Если стороны успешно обменяются документами, транспортировка может произойти в ближайшие несколько дней, уточнили в издании.
Путин о решении Канады задержать возврат турбины для Северного потока - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:41
Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока"
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка по нему продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она находилась с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод.
В условиях выработки межремонтного ресурса ГПА и по предписанию Ростехнадзора, "Газпром" с 16 июня может использовать на КС "Портовая" только два двигателя Siemens. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти двигатель из страны, и теперь он в Германии. При этом "Газпрому" нужна не только сама турбина, но и документация по ней.
Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА, способный перекачивать лишь около 30 миллионов кубов в сутки.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 11:22
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