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В Тунисе начался референдум по поправкам в конституцию - РИА Новости, 25.07.2022
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В Тунисе начался референдум по поправкам в конституцию
В Тунисе начался референдум по поправкам в конституцию - РИА Новости, 25.07.2022
В Тунисе начался референдум по поправкам в конституцию
Участки для голосования на референдуме по поправкам в конституцию Туниса открылись в 6 часов утра (8.00 мск) на всей территории страны. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:45
2022-07-25T08:45
в мире
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ТУНИС, 25 июл - РИА Новости. Участки для голосования на референдуме по поправкам в конституцию Туниса открылись в 6 часов утра (8.00 мск) на всей территории страны.Во всенародном голосовании, которое началось в Тунисе, имеют право принять участие свыше 9 миллионов человек. В бюллетене всего два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции страны.Голосование проходит на фоне острых разногласий между сторонниками президента страны, инициировавшего голосование, и его противниками. Часть оппозиции призвала своих сторонников бойкотировать голосование.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года глава республики распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".Оппозиция обвиняет Кайса Саида, являвшегося до избрания президентом преподавателем права, в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.Новые поправки конституции, с которыми несогласна оппозиция, наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом страны. Если поправки будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.Однако, по данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя страны поддерживает большинство населения страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/tunis-1795810049.html
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в мире, тунис (страна)
08:45 25.07.2022
 
В Тунисе начался референдум по поправкам в конституцию

В Тунисе открылись участки для голосования на референдуме по поправкам в конституцию

© Depositphotos / christophe.cappelliВид на Медину в Тунисе
Вид на Медину в Тунисе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Depositphotos / christophe.cappelli
Вид на Медину в Тунисе. Архивное фото
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ТУНИС, 25 июл - РИА Новости. Участки для голосования на референдуме по поправкам в конституцию Туниса открылись в 6 часов утра (8.00 мск) на всей территории страны.
Во всенародном голосовании, которое началось в Тунисе, имеют право принять участие свыше 9 миллионов человек. В бюллетене всего два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции страны.
Голосование проходит на фоне острых разногласий между сторонниками президента страны, инициировавшего голосование, и его противниками. Часть оппозиции призвала своих сторонников бойкотировать голосование.
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На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года глава республики распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".
Оппозиция обвиняет Кайса Саида, являвшегося до избрания президентом преподавателем права, в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.
Новые поправки конституции, с которыми несогласна оппозиция, наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом страны. Если поправки будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.
Однако, по данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя страны поддерживает большинство населения страны.
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