https://ria.ru/20220725/tunis-1804699281.html

В Тунисе начался референдум по поправкам в конституцию

В Тунисе начался референдум по поправкам в конституцию - РИА Новости, 25.07.2022

В Тунисе начался референдум по поправкам в конституцию

Участки для голосования на референдуме по поправкам в конституцию Туниса открылись в 6 часов утра (8.00 мск) на всей территории страны. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:45

2022-07-25T08:45

2022-07-25T08:45

в мире

тунис (страна)

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ТУНИС, 25 июл - РИА Новости. Участки для голосования на референдуме по поправкам в конституцию Туниса открылись в 6 часов утра (8.00 мск) на всей территории страны.Во всенародном голосовании, которое началось в Тунисе, имеют право принять участие свыше 9 миллионов человек. В бюллетене всего два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции страны.Голосование проходит на фоне острых разногласий между сторонниками президента страны, инициировавшего голосование, и его противниками. Часть оппозиции призвала своих сторонников бойкотировать голосование.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года глава республики распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".Оппозиция обвиняет Кайса Саида, являвшегося до избрания президентом преподавателем права, в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.Новые поправки конституции, с которыми несогласна оппозиция, наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом страны. Если поправки будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.Однако, по данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя страны поддерживает большинство населения страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/tunis-1795810049.html

https://ria.ru/20220602/tunis-1792502128.html

тунис (страна)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тунис (страна)