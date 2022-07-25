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Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта - РИА Новости, 25.07.2022
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Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта
Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта - РИА Новости, 25.07.2022
Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать в правительстве создание высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:34
2022-07-25T14:53
экономика
владимир путин
россия
андрей белоусов
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать в правительстве создание высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин, открывая в понедельник совещание с вице-премьерами, напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина те теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений."Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения", - рассказал Мишустин.
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экономика, владимир путин, россия, андрей белоусов, михаил мишустин
14:34 25.07.2022 (обновлено: 14:53 25.07.2022)
 
Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта

Вице-премьер Белоусов будет отвечать за развитие транспорта и высокоскоростных средств

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать в правительстве создание высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин, открывая в понедельник совещание с вице-премьерами, напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина те теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений.
"Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения", - рассказал Мишустин.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
14:36
Чернышенко будет отвечать за разработки в сфере искусственного интеллекта
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияАндрей БелоусовМихаил Мишустин
 
 
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