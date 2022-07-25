https://ria.ru/20220725/transport-1804785513.html

Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта

Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта - РИА Новости, 25.07.2022

Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать в правительстве создание высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:34

2022-07-25T14:34

2022-07-25T14:53

экономика

владимир путин

россия

андрей белоусов

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838916_0:86:1744:1067_1920x0_80_0_0_5648bf5d9a94bfb9303c38a4c61fdbca.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать в правительстве создание высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин, открывая в понедельник совещание с вице-премьерами, напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина те теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений."Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения", - рассказал Мишустин.

https://ria.ru/20220725/chernyshenko-1804785980.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, андрей белоусов, михаил мишустин