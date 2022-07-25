https://ria.ru/20220725/transport-1804785513.html
Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта
Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта - РИА Новости, 25.07.2022
Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать в правительстве создание высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:34
2022-07-25T14:34
2022-07-25T14:53
экономика
владимир путин
россия
андрей белоусов
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать в правительстве создание высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин, открывая в понедельник совещание с вице-премьерами, напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина те теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений."Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения", - рассказал Мишустин.
https://ria.ru/20220725/chernyshenko-1804785980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, андрей белоусов, михаил мишустин
14:34 25.07.2022 (обновлено: 14:53 25.07.2022)
Белоусову поручили проследить за развитием высокоскоростного транспорта
Вице-премьер Белоусов будет отвечать за развитие транспорта и высокоскоростных средств