https://ria.ru/20220725/tonnel-1804701742.html

В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве начали работы

В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве начали работы - РИА Новости, 25.07.2022

В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве начали работы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам во всех въездных и выездных тоннелях Новокутузовского тоннельного комплекса в рамках капремонта... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:08

2022-07-25T09:08

2022-07-25T09:09

общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам во всех въездных и выездных тоннелях Новокутузовского тоннельного комплекса в рамках капремонта сооружения, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Мероприятия пройдут в пять этапов, на первом сделаем центральный участок тоннеля на ТТК, на последующих - прилегающие к нему въездные и выездные тоннели. Во время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью прекращаться не будет, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе движения в каждом направлении. Во въездных и выездных тоннелях с однополосным движением зона ремонта огорожена с возможностью проезда машин", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется демонтаж старой облицовки и инженерных коммуникаций прилегающих тоннелей. Параллельно продолжается начатый ранее ремонт центрального участка на ТТК: там завершено обновление облицовки, специалисты приступили к ремонту потолка и установке новых светильников."С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году тоннельный комплекс ни разу капитально не ремонтировался. Со временем в нем возникли повреждения стен, произошло обветшание перекрытий, разрушились деформационные швы. В рамках проекта полностью обновим системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения, восстановим целостность стен и потолков тоннелей. На финальной стадии проведем укладку асфальта", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить работы по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале 2023 года.

https://ria.ru/20220723/moskva-1804459210.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков