https://ria.ru/20220725/tonnel-1804701742.html
В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве начали работы
В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве начали работы - РИА Новости, 25.07.2022
В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве начали работы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам во всех въездных и выездных тоннелях Новокутузовского тоннельного комплекса в рамках капремонта... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:08
2022-07-25T09:08
2022-07-25T09:09
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам во всех въездных и выездных тоннелях Новокутузовского тоннельного комплекса в рамках капремонта сооружения, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Мероприятия пройдут в пять этапов, на первом сделаем центральный участок тоннеля на ТТК, на последующих - прилегающие к нему въездные и выездные тоннели. Во время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью прекращаться не будет, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе движения в каждом направлении. Во въездных и выездных тоннелях с однополосным движением зона ремонта огорожена с возможностью проезда машин", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется демонтаж старой облицовки и инженерных коммуникаций прилегающих тоннелей. Параллельно продолжается начатый ранее ремонт центрального участка на ТТК: там завершено обновление облицовки, специалисты приступили к ремонту потолка и установке новых светильников."С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году тоннельный комплекс ни разу капитально не ремонтировался. Со временем в нем возникли повреждения стен, произошло обветшание перекрытий, разрушились деформационные швы. В рамках проекта полностью обновим системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения, восстановим целостность стен и потолков тоннелей. На финальной стадии проведем укладку асфальта", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить работы по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале 2023 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, петр бирюков
09:08 25.07.2022 (обновлено: 09:09 25.07.2022)
В Новокутузовском тоннельном комплексе в Москве начали работы
Заммэра Москвы Бирюков: в Новокутузовском тоннельном комплексе начали работы
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам во всех въездных и выездных тоннелях Новокутузовского тоннельного комплекса в рамках капремонта сооружения, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Мероприятия пройдут в пять этапов, на первом сделаем центральный участок тоннеля на ТТК, на последующих - прилегающие к нему въездные и выездные тоннели. Во время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью прекращаться не будет, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе движения в каждом направлении. Во въездных и выездных тоннелях с однополосным движением зона ремонта огорожена с возможностью проезда машин", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется демонтаж старой облицовки и инженерных коммуникаций прилегающих тоннелей. Параллельно продолжается начатый ранее ремонт центрального участка на ТТК: там завершено обновление облицовки, специалисты приступили к ремонту потолка и установке новых светильников.
"С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году тоннельный комплекс ни разу капитально не ремонтировался. Со временем в нем возникли повреждения стен, произошло обветшание перекрытий, разрушились деформационные швы. В рамках проекта полностью обновим системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения, восстановим целостность стен и потолков тоннелей. На финальной стадии проведем укладку асфальта", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить работы по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале 2023 года.