https://ria.ru/20220725/tarakany-1804854656.html

Сергей Бурмистров: Москве не грозит нашествие мадагаскарских тараканов

Сергей Бурмистров: Москве не грозит нашествие мадагаскарских тараканов - РИА Новости, 25.07.2022

Сергей Бурмистров: Москве не грозит нашествие мадагаскарских тараканов

Москве не грозит нашествие мадагаскарских тараканов, так как комфортно им только в жару, а потомство появляется примерно раз в год, но в жару бывают сезонные... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:12

2022-07-25T18:12

2022-07-25T18:12

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москва

мадагаскар

общество

сергей бурмистров

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москве не грозит нашествие мадагаскарских тараканов, так как комфортно им только в жару, а потомство появляется примерно раз в год, но в жару бывают сезонные всплески численности разных видов насекомых, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в соцсетях появилась информация, что жительница московского района Лианозово заметила мадагаскарских тараканов во время прогулки с собакой.Собеседник агентства отметил, что мадагаскарские тараканы могли сбежать, так как их держат в качестве питомцев либо как кормовых животных - для кормления хамелеонов, лемуров, соответственно, есть места в Москве, где их разводят. Но, в отличие от обычных тараканов, они плодятся примерно раз в год.

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москва

мадагаскар

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мадагаскар, общество, сергей бурмистров, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы