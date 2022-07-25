Сергей Бурмистров: Москве не грозит нашествие мадагаскарских тараканов
Мадагаскарский шипящий таракан. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москве не грозит нашествие мадагаскарских тараканов, так как комфортно им только в жару, а потомство появляется примерно раз в год, но в жару бывают сезонные всплески численности разных видов насекомых, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в соцсетях появилась информация, что жительница московского района Лианозово заметила мадагаскарских тараканов во время прогулки с собакой.
"Точно не грозит. Это до первых прохладных моментов, они очень щепетильны, живут только на Мадагаскаре в природе - где плюс 28 - плюс 31 всегда и влажность до 100%. Как только не соблюдаются условия, у них проблемы с панцирями и так далее", - сказал Бурмистров, отвечая на вопрос, может ли грозить Москве нашествие мадагаскарских тараканов.
Собеседник агентства отметил, что мадагаскарские тараканы могли сбежать, так как их держат в качестве питомцев либо как кормовых животных - для кормления хамелеонов, лемуров, соответственно, есть места в Москве, где их разводят. Но, в отличие от обычных тараканов, они плодятся примерно раз в год.
"В жару можно ждать всплеска любых насекомых. У нас то мотыльки массово начинают выводиться, каких не было никогда, то кузнечики, то гусеницы. Жара стабильная стоит, и для насекомых это всегда круто, идут сезонные всплески численности, но они, как правило, разовые", - сказал Бурмистров.