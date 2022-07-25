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Более половины россиян сталкивались со стрессом в 2022 году, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2022
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Более половины россиян сталкивались со стрессом в 2022 году, показал опрос
Более половины россиян сталкивались со стрессом в 2022 году, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2022
Более половины россиян сталкивались со стрессом в 2022 году, показал опрос
Больше половины россиян (57%) сталкивались со стрессом в этом году, 42% - не сталкивались, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:57
2022-07-25T10:57
общество
украина
россия
вциом
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Больше половины россиян (57%) сталкивались со стрессом в этом году, 42% - не сталкивались, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины россиян (57%) сталкивались со стрессом в этом году. Чаще всего его испытывали люди от 18 до 24 лет - в 79% случаев. Реже со стрессом сталкиваются люди от 25 до 34 лет и от 34 до 59 лет - в 66% и 63% случаев соответственно. Реже всего в этом году со стрессом сталкивались люди от 60 лет - в 42% случаев.Участники опроса рассказали, с чем был связан испытанный в этом году стресс. У 22% респондентов - с работой, у 20% - в связи с ситуацией вокруг Украины, у 10% - с финансовыми трудностями.При этом 93% опрошенных не обращались к психологам, психоаналитикам или психотерапевтам в последние полгода. Женщины обращались немного чаще, чем мужчины - 8% против 6%. Самые частые посетители соответствующих специалистов - люди от 18 до 24 лет. Из них к таким врачам ходит 15%. Реже всего к этим специалистам обращаются люди от 45 лет - в 4% случаев.За последние полгода, как рассказали респонденты, они стали чаще общаться с друзьями и близкими (в 28% случаев), заниматься спортом (в 20% случаев), смотреть телевизор (в 16% случаев). Еще 13% признались, что стали чаще сидеть в телефонах, гаджетах и в социальных сетях, 12% опрошенных стали чаще смотреть сериалы в последнее полугодие, 11% стали больше курить.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, украина, россия, вциом
10:57 25.07.2022
 
Более половины россиян сталкивались со стрессом в 2022 году, показал опрос

ВЦИОМ: 57 процентов россиян сталкивались со стрессом в 2022 году

© Фото : Unsplash/engin akyurtЭмоциональное выгорание
Эмоциональное выгорание - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Unsplash/engin akyurt
Эмоциональное выгорание. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Больше половины россиян (57%) сталкивались со стрессом в этом году, 42% - не сталкивались, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Больше половины россиян (57%) сталкивались со стрессом в этом году. Чаще всего его испытывали люди от 18 до 24 лет - в 79% случаев. Реже со стрессом сталкиваются люди от 25 до 34 лет и от 34 до 59 лет - в 66% и 63% случаев соответственно. Реже всего в этом году со стрессом сталкивались люди от 60 лет - в 42% случаев.
Участники опроса рассказали, с чем был связан испытанный в этом году стресс. У 22% респондентов - с работой, у 20% - в связи с ситуацией вокруг Украины, у 10% - с финансовыми трудностями.
При этом 93% опрошенных не обращались к психологам, психоаналитикам или психотерапевтам в последние полгода. Женщины обращались немного чаще, чем мужчины - 8% против 6%. Самые частые посетители соответствующих специалистов - люди от 18 до 24 лет. Из них к таким врачам ходит 15%. Реже всего к этим специалистам обращаются люди от 45 лет - в 4% случаев.
Девушка в стрессе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Психолог: каждый десятый москвич паникует в транспорте и высотках
За последние полгода, как рассказали респонденты, они стали чаще общаться с друзьями и близкими (в 28% случаев), заниматься спортом (в 20% случаев), смотреть телевизор (в 16% случаев). Еще 13% признались, что стали чаще сидеть в телефонах, гаджетах и в социальных сетях, 12% опрошенных стали чаще смотреть сериалы в последнее полугодие, 11% стали больше курить.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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