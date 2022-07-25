https://ria.ru/20220725/stress-1804725739.html

Более половины россиян сталкивались со стрессом в 2022 году, показал опрос

Более половины россиян сталкивались со стрессом в 2022 году, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2022

Более половины россиян сталкивались со стрессом в 2022 году, показал опрос

Больше половины россиян (57%) сталкивались со стрессом в этом году, 42% - не сталкивались, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:57

2022-07-25T10:57

2022-07-25T10:57

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Больше половины россиян (57%) сталкивались со стрессом в этом году, 42% - не сталкивались, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины россиян (57%) сталкивались со стрессом в этом году. Чаще всего его испытывали люди от 18 до 24 лет - в 79% случаев. Реже со стрессом сталкиваются люди от 25 до 34 лет и от 34 до 59 лет - в 66% и 63% случаев соответственно. Реже всего в этом году со стрессом сталкивались люди от 60 лет - в 42% случаев.Участники опроса рассказали, с чем был связан испытанный в этом году стресс. У 22% респондентов - с работой, у 20% - в связи с ситуацией вокруг Украины, у 10% - с финансовыми трудностями.При этом 93% опрошенных не обращались к психологам, психоаналитикам или психотерапевтам в последние полгода. Женщины обращались немного чаще, чем мужчины - 8% против 6%. Самые частые посетители соответствующих специалистов - люди от 18 до 24 лет. Из них к таким врачам ходит 15%. Реже всего к этим специалистам обращаются люди от 45 лет - в 4% случаев.За последние полгода, как рассказали респонденты, они стали чаще общаться с друзьями и близкими (в 28% случаев), заниматься спортом (в 20% случаев), смотреть телевизор (в 16% случаев). Еще 13% признались, что стали чаще сидеть в телефонах, гаджетах и в социальных сетях, 12% опрошенных стали чаще смотреть сериалы в последнее полугодие, 11% стали больше курить.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://realty.ria.ru/20220725/panika-1803502168.html

https://ria.ru/20220722/stress-1804029055.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, украина, россия, вциом