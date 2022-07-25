https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804750439.html

Российская авиация уничтожила более ста националистов в Константиновке

Российская авиация уничтожила более ста националистов в Константиновке - РИА Новости, 25.07.2022

Российская авиация уничтожила более ста националистов в Константиновке

Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 100 украинских националистов в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:28

2022-07-25T12:28

2022-07-25T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

константиновка

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 100 украинских националистов в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220725/grad-1804749981.html

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константиновка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, константиновка, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины