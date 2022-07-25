https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804750439.html
Российская авиация уничтожила более ста националистов в Константиновке
Российская авиация уничтожила более ста националистов в Константиновке - РИА Новости, 25.07.2022
Российская авиация уничтожила более ста националистов в Константиновке
Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 100 украинских националистов в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:28
2022-07-25T12:28
2022-07-25T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
константиновка
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 100 украинских националистов в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220725/grad-1804749981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, константиновка, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
Российская авиация уничтожила более ста националистов в Константиновке
Минобороны: российская авиация уничтожила более ста националистов в Константиновке