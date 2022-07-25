https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804699924.html

Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ

Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ - РИА Новости, 25.07.2022

Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ

Российская контрразведка в ходе оперативной игры против военной разведки Украины получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:54

2022-07-25T08:54

2022-07-25T08:54

специальная военная операция на украине

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

министерство обороны украины

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против военной разведки Украины получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов, заявила ФСБ России.ФСБ сообщила в понедельник, что пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов."В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов", - говорится в заявлении.Оперативной игрой называется система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и не только не достигают цели, но и направляются в выгодном для органов госбезопасности направлении.

https://ria.ru/20220725/fsb-1804699798.html

https://ria.ru/20220724/spetsoperatsiya-1804675974.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины