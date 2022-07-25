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Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804699924.html
Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ
Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ - РИА Новости, 25.07.2022
Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ
Российская контрразведка в ходе оперативной игры против военной разведки Украины получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:54
2022-07-25T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
министерство обороны украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против военной разведки Украины получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов, заявила ФСБ России.ФСБ сообщила в понедельник, что пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов."В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов", - говорится в заявлении.Оперативной игрой называется система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и не только не достигают цели, но и направляются в выгодном для органов госбезопасности направлении.
https://ria.ru/20220725/fsb-1804699798.html
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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины
08:54 25.07.2022
 
Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ

ФСБ: данные от контрразведки помогли уничтожить несколько украинских военных объектов

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против военной разведки Украины получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов, заявила ФСБ России.
ФСБ сообщила в понедельник, что пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
08:53Специальная военная операция на Украине
ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов
"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов", - говорится в заявлении.
Оперативной игрой называется система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и не только не достигают цели, но и направляются в выгодном для органов госбезопасности направлении.
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