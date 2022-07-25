https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804699924.html
Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ
Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ - РИА Новости, 25.07.2022
Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ
Российская контрразведка в ходе оперативной игры против военной разведки Украины получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:54
2022-07-25T08:54
2022-07-25T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
министерство обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803653968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d27684ad7979064df8a3079ccddb4f5c.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против военной разведки Украины получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов, заявила ФСБ России.ФСБ сообщила в понедельник, что пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов."В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов", - говорится в заявлении.Оперативной игрой называется система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и не только не достигают цели, но и направляются в выгодном для органов госбезопасности направлении.
https://ria.ru/20220725/fsb-1804699798.html
https://ria.ru/20220724/spetsoperatsiya-1804675974.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803653968_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3f0348750748285e23f7fea8e96b4ecf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины
Данные от контрразведки помогли уничтожить несколько объектов ВСУ
ФСБ: данные от контрразведки помогли уничтожить несколько украинских военных объектов