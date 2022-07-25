https://ria.ru/20220725/soveschanie-1804772333.html
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция - РИА Новости, 25.07.2022
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:16
2022-07-25T19:16
2022-07-25T19:20
владимир путин
правительство рф
санкции в отношении россии
авиация
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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин на совещании с членами Правительства РФ
Путин на совещании с членами Правительства РФ обсуждает развитие авиастроения
2022-07-25T19:16
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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владимир путин, правительство рф, санкции в отношении россии, авиация, видео
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения.
2022-07-25T19:16
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PT52M01S
19:16 25.07.2022 (обновлено: 19:20 25.07.2022)
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения.