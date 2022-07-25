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Путин проводит совещание с правительством. Трансляция - РИА Новости, 25.07.2022
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Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция - РИА Новости, 25.07.2022
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:16
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владимир путин
правительство рф
санкции в отношении россии
авиация
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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения.
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LIVE: Путин на совещании с членами Правительства РФ
Путин на совещании с членами Правительства РФ обсуждает развитие авиастроения
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владимир путин, правительство рф, санкции в отношении россии, авиация, видео
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения.
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19:16 25.07.2022 (обновлено: 19:20 25.07.2022)
 

Путин проводит совещание с правительством. Трансляция

Читать ria.ru в
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения.
 
Владимир ПутинПравительство РФСанкции в отношении РоссииАвиация
 
 
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