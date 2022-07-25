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Умер актер Пол Сорвино из фильма "Славные парни" - РИА Новости, 25.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220725/sorvino-1804912181.html
Умер актер Пол Сорвино из фильма "Славные парни"
Умер актер Пол Сорвино из фильма "Славные парни" - РИА Новости, 25.07.2022
Умер актер Пол Сорвино из фильма "Славные парни"
Американский актер Пол Сорвино, известный по фильму "Славные парни" и сериалу "Закон и порядок", умер в возрасте 83 лет, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T23:20
2022-07-25T23:28
культура
сша
культура
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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Американский актер Пол Сорвино, известный по фильму "Славные парни" и сериалу "Закон и порядок", умер в возрасте 83 лет, сообщает портал TMZ.Как рассказал СМИ представитель Сорвино, он скончался в понедельник.Портал приводит слова вдовы актера, которая считает, что он был "одним из величайших артистов, когда-либо блиставших на сцене или экране".В свою очередь, издание Variety подчеркнуло, что смерть актера наступила по естественным причинам.Пол Сорвино — американский актер, родившийся в сицилийской семье, успевший за свою карьеру сняться в почти 50 фильмах. Он стал лауреатом нескольких престижных премий и, помимо прочего, был номинирован на премию Гильдии киноактеров США.
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сша, культура
23:20 25.07.2022 (обновлено: 23:28 25.07.2022)
 
Умер актер Пол Сорвино из фильма "Славные парни"

Актер Пол Сорвино из "Славных парней" умер в возрасте 83 лет

© AP Photo / Richard ShotwellАктер Пол Сорвино
Актер Пол Сорвино - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Richard Shotwell
Актер Пол Сорвино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Американский актер Пол Сорвино, известный по фильму "Славные парни" и сериалу "Закон и порядок", умер в возрасте 83 лет, сообщает портал TMZ.
Как рассказал СМИ представитель Сорвино, он скончался в понедельник.
Портал приводит слова вдовы актера, которая считает, что он был "одним из величайших артистов, когда-либо блиставших на сцене или экране".
В свою очередь, издание Variety подчеркнуло, что смерть актера наступила по естественным причинам.
Пол Сорвино — американский актер, родившийся в сицилийской семье, успевший за свою карьеру сняться в почти 50 фильмах. Он стал лауреатом нескольких престижных премий и, помимо прочего, был номинирован на премию Гильдии киноактеров США.
 
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