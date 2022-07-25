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Умер актер Пол Сорвино из фильма "Славные парни"

Умер актер Пол Сорвино из фильма "Славные парни" - РИА Новости, 25.07.2022

Умер актер Пол Сорвино из фильма "Славные парни"

Американский актер Пол Сорвино, известный по фильму "Славные парни" и сериалу "Закон и порядок", умер в возрасте 83 лет, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T23:20

2022-07-25T23:20

2022-07-25T23:28

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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Американский актер Пол Сорвино, известный по фильму "Славные парни" и сериалу "Закон и порядок", умер в возрасте 83 лет, сообщает портал TMZ.Как рассказал СМИ представитель Сорвино, он скончался в понедельник.Портал приводит слова вдовы актера, которая считает, что он был "одним из величайших артистов, когда-либо блиставших на сцене или экране".В свою очередь, издание Variety подчеркнуло, что смерть актера наступила по естественным причинам.Пол Сорвино — американский актер, родившийся в сицилийской семье, успевший за свою карьеру сняться в почти 50 фильмах. Он стал лауреатом нескольких престижных премий и, помимо прочего, был номинирован на премию Гильдии киноактеров США.

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